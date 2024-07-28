新华社北京7月27日电 正在美国访问的以色列总理本雅明·内塔尼亚胡26日在佛罗里达州海湖庄园与美国共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普会面。继近日被曝阻挠加沙地带停火和释放被扣押人员谈判后，内塔尼亚胡表态称“急盼（停火）协议达成”，以方“正致力于此”。

不同说法

加沙地带停火谈判已持续数月，至今未取得切实进展。以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）拒绝面对面谈判，由斡旋方在中间传话。

停火谈判的知情人士近日爆料，以方寻求更改停火方案，提出新条件，给达成协议制造了困难。德新社26日报道，斡旋方和以方谈判人员均认为，内塔尼亚胡所提新条件构成“难以解决的障碍”。哈马斯拒绝以方要求，指认内塔尼亚胡阻挠谈判的“立场没有改变”。

新条件据信包括以方继续控制加沙地带与埃及接壤地区的“费城走廊”。作为斡旋方之一的埃及予以拒绝，认为这一议题不在停火协议框架内。

以色列军队5月占领14公里长的“费城走廊”，声称地底下有哈马斯用来接收武器及其他补给的走私地道。埃方则表示，多年前就摧毁了哈马斯走私地道网络，并以设置缓冲区和加强边境管控等方式阻止走私。

内塔尼亚胡本月25日在美国首都华盛顿分别会见了美国总统约瑟夫·拜登和基本锁定美国民主党总统候选人提名的副总统卡玛拉·哈里斯。二人均敦促以方尽快达成加沙地带停火协议。

26日，内塔尼亚胡在海湖庄园与特朗普会面，这是两人近四年来首次面对面会谈。内塔尼亚胡被媒体记者问及访美期间是否就停火协议相关事宜取得进展时，回复称“希望如此”。

内塔尼亚胡还说，他“急盼协议达成，我们正致力于此”。他表示，将向在意大利首都罗马举行的停火谈判派出以方人员。

美国官员说，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯预计28日前往罗马，会晤卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼、以色列情报和特勤局（摩萨德）局长达维德·巴尔内亚和埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒，就加沙地带停火、释放被扣押人员展开磋商。

惨痛现实

加沙地带如今深陷人道主义灾难，绝大多数民众流离失所，以色列在国际社会所受压力越来越大。在以色列国内，要求停火和举行大选的呼声同样渐高。分析人士认为，内塔尼亚胡阻挠停火，意在避免失去执政联盟中极右翼政党的支持，后者的支持对其能否继续执政至关重要。

据加沙地带卫生部门数据，新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成逾3.9万人丧生、约9万人受伤。

以军近日加大了对加沙地带南部城市汗尤尼斯的攻势。以军22日向汗尤尼斯部分城区下达疏散令，要求当地居民离开，称以军情报显示哈马斯武装人员在当地重新集结，以方将展开“激烈行动”。

据以军26日通报，自汗尤尼斯的最新行动以来，以方打死约100名哈马斯武装人员。此外，以方称，从这一地区找回了5名遭巴武装人员扣押的人员遗体。

联合国人道主义事务协调厅26日说，自22日以来，已有超过18万人被迫逃离在汗尤尼斯中部和东部的住所，另有大量人员受困于汗尤尼斯东部。

另据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处26日发布的消息，新一轮巴以冲突已致该机构约200名工作人员死亡、190处建筑遇袭，不少用作避难所的学校被以方夷平。（陈立希）

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