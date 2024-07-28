新华社赫尔辛基7月27日电 综述｜欧洲野火威胁加剧 欧盟启动保护机制

新华社记者

正值暑期，包括旅游热点在内的欧洲许多地区，因高温而面临野火风险，遭受了严重损失。为此，欧盟已启动“欧盟民防机制”，为受影响最严重的地区提供帮助。

意大利正经历持续数周的高温炎热天气，各地火灾频发。本周早些时候，南部普利亚一处沿海林区发生火灾，约1000名游客被疏散，意消防部门派出三架水弹飞机和一架直升机进行扑救。意大利中小农场主协会的数据显示，仅过去一个月，火灾就烧毁了该国近8400公顷土地。

波黑也面临严峻野火危机，由于持续干旱和极端高温条件，全国多地出现山火。这一情况已造成较严重的环境和经济损失，大片森林、草地和农田被烧毁。

为应对极端天气，希腊计划动用近1.8万名消防员和超过20亿欧元的新设备来抗击夏季山火，并投入超过2亿欧元在森林和周边定居点建立防火带。

为响应多国提出的抗击严重山火的紧急援助请求，欧盟启动了“欧盟民防机制”。该机制旨在加强参与国家间在紧急状况下的合作，提升灾害预防、准备和响应能力。

7月17日至24日，捷克向保加利亚派遣了两架配备专用大型灭火水桶的直升机，此外两支捷克空中救援队和一支消防支援小组也已前往山火现场。来自西班牙的两架飞机以及相关机组、地勤人员也为扑灭保加利亚山火提供了帮助。

马耳他本月早些时候宣布，将于本月派遣两批共40名消防员前往希腊，支援当地应对不断蔓延的森林野火。这是马耳他在过去两年内进行的第四次国际灭火行动，去年马耳他消防员也曾在希腊等地参与灭火救援。

芬兰政府本周宣布，将于8月派遣48名专家分两组前往葡萄牙，每组专家工作约两周时间，以协助当地扑灭野火。

欧盟委员会在本月中旬发布的新闻稿中表示，欧盟委员会在欧洲各地预先部署了消防员，共有来自12个国家的556名消防员被部署在法国、希腊、葡萄牙、西班牙等地，以便随时协助当地的消防队。此外，欧盟还组建了一支由28架飞机和4架直升机组成的灭火航空队，驻扎在10个成员国，专门用于灭火任务。

欧盟委员会负责危机管理的委员亚内兹·莱纳尔契奇表示，野火没有国界，“欧盟民防机制”的快速反应对于帮助各地应对严重火灾至关重要。

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