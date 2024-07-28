新华社英国法恩伯勒7月27日电 综述｜从范堡罗航展看全球航空业新趋势

新华社记者郭爽 许凤

2024年英国范堡罗国际航空展26日闭幕。从这届航展可以看到全球航空业的最新趋势：绿色航空技术正引领行业方向，低空经济已加速发展，人工智能等新兴技术开始与相关产业深度融合。不过，在拥抱新兴技术带来机遇的同时，全球航空业也面临诸多挑战。

绿色技术引领方向

本届航展吸引了来自全球多个国家和地区的上千家参展商，近7.5万人入场参观。

不少企业展出了旨在减少碳排放和运营成本的混合动力和电动飞机。如在近来备受关注的电动垂直起降航空器（eVTOL）领域，巴西航空工业公司控股的电动飞行器制造商EVE首次推出了其“空中出租车”的全尺寸原型机，韩国现代汽车集团旗下的城市空中出行公司Supernal也展示了其全尺寸eVTOL产品概念。

应用可持续航空燃料（SAF）是当前民航运输业应对气候变暖、减少碳排放的重要措施之一。在本届航展上，空中客车公司表示将投资可持续航空燃料生产商和技术提供商LanzaJet。据介绍，可持续航空燃料由可再生原料制成，与传统航空燃料相比，可大幅降低碳排放。

中国企业也积极为可持续发展贡献力量。6月5日，中国商飞公司的一架ARJ21支线飞机和一架C919大型客机顺利完成了首次加注可持续航空燃料的演示飞行。中国商飞公司营销委副主任杨洋告诉新华社记者：“这意味着这两款飞机可以使用最高50%掺混比的SAF燃料进行商业飞行，在满足客户多样化需求的同时，也为全球航空业可持续发展作出积极贡献。”

业内人士指出，绿色航空技术发展也遇到一些瓶颈，包括可持续航空燃料目前产量有限、环保技术在性能上要达到相关标准以获市场认可等。

低空经济加速发展

低空经济作为新兴产业之一，有潜力带动低空飞行、制造、基建、保障等诸多产业发展。作为低空经济关键载体之一，无人机应用前景十分广阔，已成为低空经济产业热门赛道。在本届航展上，多国企业的无人机在物流、救灾、基础设施监控等多领域展示了巨大应用潜力。

其中，中国企业的表现十分亮眼。“开展仅3小时，公司即获法国100架工业级无人机意向订单，涵盖镭影Q20无人机和机库平台。”联合飞机集团副总裁孙立业向记者介绍。在此次航展上，联合飞机不仅展示了在无人机技术领域的最新成果，还发布了针对低空物流等方面的创新解决方案。该公司正在研发的航空级倾转旋翼无人机R6000，能够实现无人驾驶且有人乘坐，格外引人关注。

业内人士在展会上指出，发展低空经济仍面临空域管理、监管政策和公众接受度等挑战。首先，低空飞行器的广泛应用需要建立有效的空域管理系统，以确保飞行安全和高效运行；第二，需要制定统一标准和规范，才能解决低空飞行器在不同国家和地区的监管差异问题；第三，普及低空飞行器需要打消公众对安全和隐私的担忧。

开始融合人工智能

如何利用人工智能等新兴技术，是近年来航空业发展中的一大焦点。本届航展上有多个探索深度融合人工智能的案例，如总部位于美国的Altair公司展示了人工智能驱动的工程模拟解决方案，可以帮助航空工程师解决复杂设计问题，提高制造和维护效率。欧洲导弹集团则展示了基于人工智能技术工具的协同打击武器系列。

新兴技术在带来机遇的同时，也带来数据安全等多方面挑战。如人工智能技术的应用需要处理大量敏感数据，如何确保数据不被泄露和滥用是一个重大挑战。人工智能算法的复杂性使得其决策过程不易被理解和解释，可能会导致信任危机。

西门子数字化工业软件公司负责航空航天等业务的副总裁托德·塔特希尔认为，采用人工智能技术的飞机可能还需要很长时间才能获得监管机构的认证。

此外，开发和维护先进的人工智能系统需要高额投入，对许多企业而言或是不小的负担。业内专家就此指出，行业内的各方需要加强合作，共同推动技术进步。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)