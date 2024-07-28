新华社开罗7月27日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹北达尔富尔州政府官员27日说，苏丹快速支援部队当天炮击该州首府法希尔市多个居民区，造成至少25名平民死亡，另有50多人受伤。

北达尔富尔州卫生部长易卜拉欣·阿卜杜拉·哈提尔在声明中还指责苏丹快速支援部队使用国际禁止的武器。

苏丹快速支援部队尚未对此作出回应。

今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗，造成大量平民伤亡，数千人逃离。哈提尔日前在接受新华社记者采访时表示，此次持续的武装冲突已造成法希尔市412名平民丧生、约2950人受伤。另据联合国国际移民组织估计，今年4月1日至6月30日，超过32.8万人被迫逃离法希尔。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约1.87万人丧生，超过940万人流离失所。

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