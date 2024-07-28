贾桂德

中国和意大利友谊源远流长、历久弥新。2004年中意建立全面战略伙伴关系，为双方合作注入强大动力。20年来，两国高层往来频繁、经贸联系加深、人文活动亮点纷呈。近年来，在双方共同努力下，中意关系保持高水平发展，走在中欧关系前列。

中意两国领导人保持密切交往，夯实双方战略互信根基。习近平主席同意大利总统马塔雷拉建立了深厚互信和友谊。2022年11月，习近平主席在二十国集团领导人巴厘岛峰会期间会见意大利总理梅洛尼，对中意双边关系发展作出战略引领，释放两国共同反对阵营对抗、加强对话合作的积极信号，彰显两国全面战略伙伴关系的时代价值。两国政府各部门加强沟通协调，政府间对话机制有力推进，中意政府委员会、经济合作混委会、企业家委员会等平台达成一系列重要共识。

中意持续深化务实合作，实现互利共赢。中国是意大利在亚洲第一大贸易伙伴，双边贸易额连续三年突破700亿美元。中意在农食产品、生物医药和电子商务等领域互补性强，意大利签署农产品输华协议数量在欧盟国家位居“第一梯队”。两国船舶制造、海上风电、第三方市场合作方兴未艾，冰雪产业、新能源汽车等领域合作前景可期。两国相互支持发展会展经济，意大利担任过进博会、消博会主宾国，各类意大利优质商品走进中国千家万户，中国大市场为意大利优质企业带来广阔机遇。

中意同为联合国和二十国集团重要成员，均坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，是多边主义和开放型世界经济的倡导者、践行者、受益者。中意在全球治理、联合国安理会改革、维护全球贸易体系、保证产业链供应链稳定畅通等方面有共同利益，在推动绿色转型、应对气候变化、保护生物多样性等议题上看法相近。在国际形势发生复杂深刻变化的大背景下，加强中意全面战略伙伴关系有利于维护世界和平稳定、促进可持续发展和繁荣。

意大利总理梅洛尼正在对中国进行正式访问，中意全面战略伙伴关系提质升级迎来新契机。中方愿同意方一道，加强战略沟通，深化务实合作，弘扬真正的多边主义，为中意、中欧关系乃至变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

（作者为中国驻意大利大使）

《 人民日报 》（ 2024年07月28日 02 版）

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