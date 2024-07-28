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中国政府欧亚事务特别代表将就乌克兰危机开展第四轮穿梭外交

2024年07月28日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京7月26日电  （记者马卓言、朱超）中方将派中国政府欧亚事务特别代表李辉于7月28日起访问巴西、南非和印度尼西亚，就乌克兰危机开展第四轮穿梭外交。

　　外交部发言人毛宁26日向记者介绍了有关情况。她说，乌克兰危机全面升级已经近两年半时间，战事仍在延续，和谈前景还不明朗，冲突存在进一步升级外溢风险，国际社会特别是“全球南方”国家普遍对此感到忧虑，推动局势降温的呼声更加迫切。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国始终坚定致力于推动危机政治解决。习近平主席提出“四个应该”，在此基础上中国和巴西联合发表了“六点共识”，得到国际社会广泛响应支持。

　　“在此背景下，中方将派中国政府欧亚事务特别代表李辉于7月28日起访问巴西、南非和印度尼西亚，就乌克兰危机开展第四轮穿梭外交，同‘全球南方’重要成员就当前局势及和谈进程进一步交换意见，探讨推动局势降温，为重启和谈积累条件。”毛宁说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月28日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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