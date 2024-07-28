本报记者 万 宇 杨 迅 王骁波

7月24日至26日，第七届中非民间论坛、第七届中非青年领导人论坛在湖南举行。本次论坛主题为“携手现代化 共谋新发展 凝聚共筑高水平中非命运共同体的民间力量”，来自中国及50多个非洲国家的政要、青年领导人及非政府组织、媒体和智库代表等300余人参会。与会嘉宾共叙中非传统友谊、畅谈新时代中非合作，探讨为推动构建高水平中非命运共同体作出贡献。

“为非中合作带来更多机遇”

本次活动是中非民间论坛与中非青年领导人论坛首次联合举办，由中共中央对外联络部和中共湖南省委共同主办。中国共产党二十届三中全会精神专题宣介会在论坛开幕式前举行，介绍二十届三中全会关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大举措。

与会非方代表认真听取中联部负责人和有关专家对中共二十届三中全会精神及其重大意义的介绍，表示此次会议擘画了中国经济社会发展的新蓝图，是中国深化改革新的里程碑，对中国和世界都具有重大意义。

津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线总书记姆波夫对本报记者表示，津方高度关注中共二十届三中全会，希望深入了解中国共产党将如何进一步全面深化改革、推进中国式现代化，期待与中方加强治国理政经验交流。姆波夫认为，改革开放使中国实现快速发展，为中国带来翻天覆地的变化。“相信中共二十届三中全会的成功举办不仅将为中国发展注入新动力，也将为非中合作带来更多机遇。”姆波夫说。

突尼斯共和国之声党总书记艾哈迈德·阿卡利姆表示，参加中共二十届三中全会专题宣介会令他获益颇丰。他表示，虽然是第一次来中国，但中国人民的友善和热情令他印象深刻。“中国是非洲国家的好伙伴，在很多方面都帮助过非洲。希望突尼斯与中国深化政党交流合作，取得更多成果。”阿卡利姆表示。

“我希望把中国改革开放和推动发展的经验带回塞舌尔。”塞舌尔联合塞舌尔党副主席马文·范尼表示。范尼认为，中方在完善生态文明基础体制、健全生态环境治理体系、健全绿色低碳发展机制等方面提出诸多举措，这对塞舌尔实现经济社会可持续发展具有重要的借鉴意义。中国在光伏、电动汽车领域优势显著，并积极与各国分享绿色发展经验，有助于共同应对气候变化挑战。

“让非中民间友好更加深入人心”

论坛期间，与会嘉宾围绕中非人文交流合作、国际志愿服务、中非经贸合作和企业社会责任、中非媒体智库交流、妇女儿童和残疾人事务合作等主题开展友好交流，讲述中非务实合作造福双方民众的故事。

在中非经贸合作和企业社会责任平行论坛上，中国和埃及合作推动玻璃纤维生产技术本地化、刚果（金）中企援建蔬菜种植培训基地“授人以渔”等中非合作故事以短剧的形式生动再现。

近年来，中非关系发展驶入“快车道”，来自中国的企业、医疗机构、公益组织等民间力量，在助力提升非洲国家工业化及农业现代化发展水平、改善医疗卫生环境、提升民生福祉等领域作出了突出贡献。

“此次论坛让非中民间友好更加深入人心。”埃及外交事务委员会成员艾哈迈德·雅各布表示，他是第一次访问中国，此次访问让他看到了中国的巨大发展成就，令他印象深刻。“这次论坛让非洲国家了解到中国正在发生的事情，也有机会学习中国经验。今后，希望非洲国家和中国能持续深化交流合作，了解各自文化和历史，加强经贸往来。”雅各布表示。

肯尼亚广播公司代表埃里克·贝贡认为，当前非洲需要先进技术和经验推动现代化，中国是非洲可靠的合作伙伴。同为发展中国家，中国清晰地了解非洲所面临的挑战，能够提供应对挑战的可行方案。中方提出发起“支持非洲工业化倡议”、实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”三项举措，支持非洲一体化和现代化建设，与非洲国家分享发展经验，满足了非洲国家的迫切需求。

“促进非中务实合作，实现互利共赢”

在中非人文交流平行论坛上，阿尔及利亚乒乓球运动员娜斯丽·梅丽莎与中国乒乓球运动员张怡宁同台竞技。梅丽莎参加“2016国际乒联世界青少年挑战赛”时，得到了中国运动员和教练的悉心指导，学习到很多打球技法。梅丽莎表示，希望能在中国教练的指导下进一步提升自己的技术水平，以乒乓球为桥梁，共同努力推动非中民间友好往来，增进双方相互了解和友谊。

“这次论坛提供了非中民众直接沟通、交往的机会，有助于进一步促进非中务实合作，实现互利共赢。”非盟经济、社会和文化理事会主席哈利德·布达利认为非洲国家和中国的合作潜力巨大，加强民间交往是非中务实合作的重要内容。他希望推动非洲和中国在教育体系和人才培养上的对接，非洲媒体和中国媒体也可以建立更多合作机制，共同讲述非中民间外交的合作故事。

“这是我第一次参加中非民间论坛，希望借助这一平台认识更多中国合作伙伴和朋友。”加纳艾吉健康与卫生基金会董事阿尔哈桑·加维表示，他期待加纳等非洲国家继续借鉴中国消除绝对贫困的成功经验，拓展并加深民间团体交流与合作，产生更大协同效应，在支持非洲实现现代化、创造更多就业机会的同时，进一步增进非中人民的友谊。

“我们专注于报道中国经济，解读尼日利亚和中国合作对经济的影响力，为尼日利亚读者介绍中国发展的成功经验。”尼日利亚《非洲中国经济》杂志主编伊肯纳·埃梅乌说。

莱索托《非洲新闻24小时》主编西伦斯·卡伦姆比拉表示，中国在莱索托有不少投资和援助项目，助力当地发展。期待同中国媒体开展能力培训、业务交流等，合作提升莱索托媒体专业水平，为两国增进理解、加深友谊作出贡献。

“近年来，在文化、旅游及体育等领域，非中之间的交流合作越来越频繁、深入。”联合国前副秘书长米歇尔·西迪贝表示，“非中合作到处都是成功的故事。”

《 人民日报 》（ 2024年07月28日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)