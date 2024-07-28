新华社内罗毕7月27日电（记者许嘉桐 李卓群）中国驻肯尼亚大使周平剑和肯尼亚常务副外长辛欧埃27日中午前往肯尼亚首都内罗毕阿迦汗医院，探望慰问在25日交通事故中受伤的3名中国游客。

据阿迦汗医院护理部负责人介绍，3名伤者中有两名儿童，已做完手术并脱离危险，其中一名儿童的母亲目前仍处于紧急状态但情况稳定。阿迦汗医院是东非最好的医院之一，有优秀的医生和先进的医疗设备，院方将全力对伤者进行救治。

周平剑对遇难同胞表示深切哀悼，强调中国政府高度重视公民海外安全，敦促肯方尽一切努力给予伤员最好治疗，并尽快查明事故原因，采取切实有效措施保障中国游客安全。他说，使馆将全力为在事故中遇险的游客和家属提供必要协助，做好救治及善后工作。

辛欧埃表示，肯方对3名中国游客在肯尼亚遭遇车祸身亡深感悲痛，对正在接受治疗的伤者表示慰问，希望中国朋友早日康复顺利回家，并向在肯尼亚的华侨华人保证，肯尼亚政府将致力于保障所有来肯游客的安全。

25日上午，6名中国游客在乘车从肯尼亚安博塞利国家公园前往埃马利途中发生交通事故，并全部受重伤，其中3人在接受救治时因伤重不幸身亡，另外3人在初步治疗后被送往阿迦汗医院。初步调查显示，事故起因是车辆左后轮脱离车轴，导致驾驶员失去对车辆的控制，车辆偏离道路后翻倒。

在获悉事故发生后，中国驻肯尼亚使馆参赞苗苗第一时间率工作组前往埃马利处理相关事宜。事故当晚，周平剑大使前往医院探望了受伤游客。（参与记者：鹿泽新）

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