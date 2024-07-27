新华社里约热内卢7月26日电（记者陈威华 谢照）为期两天的二十国集团（G20）财政部长和中央银行行长会议26日在巴西里约热内卢结束。会后通过的联合公报呼吁加大国际货币基金组织（IMF）改革力度、加强多边开发银行体系建设，并建立更加公平、稳定且高效的国际税收制度。

公报说，“我们重申致力于建立一个强大的、基于份额且资源充足的国际货币基金组织，以作为全球金融安全网的核心”，“我们重申应建立更好、更大、更有效的多边开发银行体系，以解决各国可持续发展问题和全球及区域性挑战”。

公报指出，二十国集团持续努力打造适合21世纪的更加公平、稳定、高效的国际税收制度，并发布国际税收合作部长级宣言，呼吁加强税收透明度、防止税基侵蚀和利润转移、对超高净值人士实行累进税率等。

会议协调人、巴西财政部长费尔南多·阿达在会后举行的记者会上表示，这份联合公报表达了二十国集团对世界经济最重要领域的理解，旨在推动建立更加透明、公平和公正的税收制度，为实现更加平等的社会作贡献。

巴西从去年12月1日起正式担任二十国集团轮值主席国。巴西政府表示，在为期一年的任期中将围绕与饥饿贫困和不平等作斗争、可持续发展和全球治理改革三个中心主题展开工作。

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