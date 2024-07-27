新华社索非亚/西安7月27日电 特稿｜互联互通再上台阶 “钢铁驼队”助推区域经贸行稳致远

新华社记者

从中国古城西安到波兰重要陆路转运站马拉舍维奇，从中国中部城市武汉到德国港口城市杜伊斯堡……中欧班列经过十余年发展，累计开行超过9万列，2024年已开行超过1万列。这支“钢铁驼队”对亚欧大陆的运输和物流产生着重要影响，促进了沿线经济贸易发展，为各国共建“一带一路”注入更多动力。

线路连贯东西 通道助力亚欧贸易

作为共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌，中欧班列自开行以来，成为广受欢迎的国际公共产品。经过十余年发展，中欧班列在中国与相关国家之间互通有无、互利互惠的联通作用日益显著。

截至目前，中欧班列已通达欧洲25个国家224个城市，连接11个亚洲国家100多个城市，服务网络基本覆盖欧亚全境。中国境内已铺画时速120公里的图定中欧班列运行线91条，联通中国境内61个城市。中欧班列运输的货物品类达53大类5万余种，综合重箱率稳定在100%。

通过丰富亚欧间的陆路物流网络，中欧班列进一步增强了亚欧间贸易多式联运及整合陆路和海路运输通道的优势，持续扩充通道能力，为亚欧间的货运提供了强大的协同驱动力，辅以庞大而多样的路线和城市网络，为亚欧间的贸易创造了广泛的物流连接。义乌、乌鲁木齐等地至土耳其伊斯坦布尔、意大利萨莱诺等地的跨里海、黑海中欧班列陆续开行，“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的境外通道网络格局日益成熟。

随着中欧班列的快速发展，中欧贸易的地理边界和覆盖范围进一步丰富，货运形式更加多样，推动了更多货物在相关国家之间流动。

中欧班列在中国与相关国家数百个城市之间架起了沟通桥梁，不仅对中欧贸易发展和区域经济合作起到一定推动作用，更促进了亚洲与欧洲间文化、教育等领域交流和人员流动。保加利亚“一带一路”全国联合会主席扎哈里耶夫表示，中欧班列为亚欧贸易提供了重要的物流通道，并推动中国与欧洲及沿线国家间的贸易发展、经济合作乃至文化交流。

增强亚欧物流 推动沿线经济发展

中欧班列的发展带来沿线物流的规律性和稳定性，为亚欧间的贸易在诸如红海危机等不确定性因素中，提供稳定可靠且更为灵活的运输途径。

同时，中欧班列相较于空运有成本优势，相较于海运有时间优势，为亚欧间货运网络提供更便捷的贸易渠道，使中国与欧洲及沿线国家的运输和物流行业更加灵活。

目前，中欧班列的优势显而易见，需求相对较高。尽管难以预测海运价格的长期趋势，但总体来说，鉴于当前的国际形势，铁路运输预计将大幅增长，中欧班列服务也将持续增长，继续发挥不可或缺的作用。

波兰瑞亚未来物流公司从事中欧班列业务已有近十年，公司总经理莫伟杰（帕维尔·莫斯卡拉）告诉新华社记者，自红海危机爆发后，中欧间海运受到严重影响，航线不得不绕行非洲大陆，增加了约十天航程，提高了成本。在这种情况下，中欧班列一定程度上稳定了中欧贸易，使大批企业受益。

中欧班列加速了生产资源跨境流通，促进了港口和枢纽地区经济繁荣，为沿线内陆城市对外开放提供新机遇，使得企业能够沿着更加互联互通、更具成本效益的运输路线开展贸易，促进沿线国家增加工业投资和发展，更有效地组织生产和供应链，促进区域间跨境合作。

商机越拓越广 对外贸易稳定强劲

中欧互为第二大贸易伙伴，如今，超过四分之一中欧贸易产品是高科技产品，锂电池、新能源车、光伏组件等绿色产品贸易快速增长。中欧班列不仅为相关企业提供商机，也惠及沿线民众，在国际货运中影响力日益增长，对促进中欧贸易发展持续作出贡献。

近年来，中欧班列发展迅速，成为中国与欧洲及沿线国家间重要的陆路物流通道。中欧班列开行保持强劲增长态势，货品种类更加丰富，2023年以来，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”成为中欧班列运量新的增长点。

在发展过程中，中欧班列不断增加线路数量、提高运输效率、拓展服务范围、优化进出口商品结构。这反映出在全球地缘政治存在不确定性的背景下，中国对外贸易仍然保持稳定，拥有强劲韧性。中欧班列作为保障全球供应链稳定安全的“钢铁驼队”，进一步促进区域经济合作，为共建“一带一路”合作注入更多发展动力。（执笔记者：林浩；参与记者：张章、唐诗凝、樊曦、张博文）

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