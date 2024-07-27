新华社墨西哥城7月26日电 布里奇敦消息：26日，湖南省在巴巴多斯旱稻试种项目举行开镰仪式。巴巴多斯总统桑德拉·普鲁内拉·梅森，巴农业、粮食和营养安全部部长因达尔·韦尔出席并为旱稻收割开镰。

韦尔表示，连续两年的试验证明，旱稻种植在巴巴多斯切实可行并有着广阔前景。巴巴多斯作为淡水资源匮乏的岛国，任何节水且可持续的农业模式都是值得探索的方向。毫无疑问，湖南省在巴成功试种旱稻为巴巴多斯粮食安全带来了新的希望。

中国驻巴巴多斯大使延秀生在致辞中表示，巴巴多斯是中国在加勒比地区的好朋友、好伙伴。湖南省在巴成功试种旱稻，对巴解决粮食安全问题具有重要意义。中方愿同巴方一道，继续落实好两国领导人达成的重要共识，不断拓展两国在基础设施、农业、数字经济、教育卫生、蓝色经济、新能源等领域的合作，推动高质量共建“一带一路”合作，促进两国关系不断发展。

巴巴多斯盛产甘蔗，但粮食和蔬菜依赖进口。2021年，湖南省与巴签订农业合作备忘录，围绕蔬菜选种、旱稻试种等展开合作。2023年，旱稻在巴喜获丰收，实现当地旱稻种植“零”的突破。今年4月，湖南省农业农村厅与巴农业、粮食和营养安全部签署旱稻种植农业合作框架协议。

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