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再调查丨英媒用在建商城图片称中国“充斥鬼城”

2024年07月27日13:53 | 来源：新华社
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近日，英国《星期日泰晤士报》刊发一篇文章，大力唱衰中国经济，称多地“充斥鬼城”，并用一张实地拍摄于江苏省淮安市的照片加以佐证。

这张照片摄于江苏省淮安市，《星期日泰晤士报》的图片说明足够惊悚：“疯狂的建设使得中国多地遍布鬼城，鬼城里满是江苏淮安这类空置或者未完成的住宅楼。”

《星期日泰晤士报》的配图。

《星期日泰晤士报》的配图。

但新华社记者在复核时发现，图中显示的项目并非住宅楼，而且工地上矗立的多个塔吊也显示项目正在正常推进。正因如此，记者日前进行实地探访。

图中项目坐落于淮安市主城区核心商圈，是万象城购物中心。这个项目于2023年9月动工，计划2025年竣工。为了更加全面了解这个项目的信息，记者来到了图中所在地。

通过现场实拍，可以看出项目面貌同英媒配发图片相比已经出现明显变化，工程建设显然仍在推进。更近距离的拍摄显示工地上有大量工人在紧张施工。

同旧图对比，7月24日拍摄的同角度新图显示项目面貌已经出现明显变化，显示施工仍在继续。下图新华社发（吴骊珠 严振兴）

同旧图对比，7月24日拍摄的同角度新图显示项目面貌已经出现明显变化，显示施工仍在继续。下图新华社发（吴骊珠 严振兴）

据项目方介绍，这一项目目前推进顺利，最近将举行封顶仪式。

据介绍，这个项目投资人民币15亿元，项目全部建成并投入使用后，预计年零售总额约10亿元，创造就业岗位超3000个。也就是说，英国媒体用于唱衰中国经济的照片，其实恰恰展示的是中国经济富有活力的一面。

工地外立面的标志显示这里是万象城项目。新华社发（吴骊珠 严振兴）

工地外立面的标志显示这里是万象城项目。新华社发（吴骊珠 严振兴）

在社交媒体“X” (原推特)上，英国媒体的这个做法也招致了不少网友的质疑。时政评论人士莫天安（Andy Mok）跟帖表示，对于中国“充斥鬼城”的炒作就像“杂草”一样，每过一段时间就会“死灰复燃”。

莫天安评论截图。

莫天安评论截图。

网友“iammattbetz”评论说，他们要是看到洛杉矶市中心已经荒废5年的大楼项目会怎么说？

网友iammattbetz评论截图。

网友iammattbetz评论截图。

事实证明，英媒所说的这幢建筑是烂尾的住宅楼纯属捏造。新华社记者已经正式通过电子邮件建议《星期日泰晤士报》更正不实信息，但截至发稿前尚未收到回复。

作为一家媒体，在不经调查的情况下，以“中国充斥鬼城”“中国经济见顶”等罔顾基本事实的话语恶意中伤，极尽颠倒是非之事，到头来只能损害自身可信度。

(责编：曹欣悦、崔越)

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