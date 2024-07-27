人民网巴黎7月26日电 （记者何蒨）7月25日，京东方与联合国教科文组织在法国巴黎总部基于《2024-2033年科学促进可持续发展国际十年》决议（以下简称“科学十年”）签订为期三年的合作伙伴关系协议。作为联合国“科学十年”的合作伙伴，京东方也成为支持联合国“科学十年”的首个中国科技企业。

签约仪式现场，联合国教科文组织自然科学助理总干事莉迪亚·亚瑟·布里托（Lidia Arthur Brito）女士、京东方科技集团副总裁及首席品牌官司达代表签约双方发表致辞并签署合约，中国常驻教科文组织代表团临时代办王盈出席活动并对双方达成合作表示了祝贺。

联合国教科文组织自然科学助理总干事莉迪亚·亚瑟·布里托女士指出：“京东方在科学教育和数字技术方面具有创新能力，这对于实现联合国教科文组织的目标至关重要。我们的合作旨在通过双方共同的努力增强科学教育设施，特别是在选定的非洲国家，京东方将提供智能教育硬件设备，来配合联合国教科文组织的科学教育内容。这种协同作用能够提高课堂内外教学和学习的效率，从而提升全球科学素养。”

中国常驻教科文组织代表团临时代办王盈指出：“中国一直积极支持联合国教科文组织自然科学部门开展科学能力建设，调动科学知识应对复杂的全球挑战。在中国联合国教科文组织全国委员会的协调下，京东方与联合国教科文组织携手合作，并成为首家支持‘科学十年’活动的中国企业。中国政府将为双方合作提供一切必要的支持，该合作也将极大地促进全球科学素养的提升和数字创新，从而真正推动科学这一全球公益事业的发展。”

京东方科技集团副总裁、首席品牌官司达表示，当前科学技术助力可持续发展还面临诸多挑战，京东方愿意携手联合国教科文组织，以创新科技赋能“科学十年”倡议的实施，并通过一系列支持科技创新和推动科技进步的项目，加强开放科学和知识共享，从而提高全球科学教育水平、增进人类福祉。

2023年8月，联合国大会通过了“科学十年”决议并邀请联合国教科文组织负责牵头落实，强调科学对可持续发展的重要性，发展科学和科学文化并惠，以科学引领经济、社会和环境的可持续发展。

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