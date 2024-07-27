人民网迪拜7月27日电 （张志文、王宗洋、米鹏）吉布提市消息：当地时间7月22日至24日，中国人民解放军驻吉布提保障基地与吉布提军队在吉布提盖伊德国家靶场共同开展“协作-2024.07.FAD”联合训练，双方共派出200余人参加。

任务结束后双方参演官兵合影留念。人民网 王宗洋摄

此次联训是年度例行军事合作活动，由中吉两军组成联合任务部队，指挥组由双方领导共同担任，主要以“对荒漠地带恐怖分子实施联合打击”为背景，重点进行协同侦察、联合火力打击、联合兵力突击等实战课目演练。

据介绍，联合训练分课题研练、适应性训练和实兵实弹演练三个阶段展开，中吉双方参训官兵混编同训、联合行动、互学互鉴，进一步提升了两军指挥协同水平和应对安全威胁能力。

联训期间，双方还举行了武器装备展示、实战技能交流等活动。“中吉友谊万岁、天长地久。”演练结束后，吉军领导表示，此次联演正值中吉建交45周年，为两军交流互鉴、巩固友谊搭建了良好平台，后续将进一步拓展军事务实合作，不断促进双方友好互信和深化交流。

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