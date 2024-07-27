人民网万象7月27日电 （记者章念生、孙广勇、白元琪）当地时间7月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在万象会见菲律宾外长马纳罗。

王毅说，中菲是隔海相望的近邻。睦邻友好、互利合作、共谋发展符合两国根本利益。中菲交往近年来正反两方面的经验教训一再证明，良好的关系建设起来不容易，破坏起来却很容易。当前中菲关系又面临严重困难挑战，根源在于菲方一再违背双方共识和自身承诺，不断推进海上侵权，并放大舆论炒作。中方对此严重关切、坚决反对。菲如引入美国中导系统，将制造地区紧张对立，引发军备竞赛，完全不符合菲律宾人民的利益和愿望。

王毅说，中方近日就仁爱礁人道主义生活物资运补问题同菲律宾达成临时性安排，以维护海上局势稳定。关键是菲方要履行承诺，不要再朝令夕改、出尔反尔，不要再反复倒退、节外生枝。否则，中方必将予以坚决回应。

王毅指出，中菲关系目前站在十字路口，面临何去何从的选择。冲突对抗没有出路，对话协商才是正道。希望菲方认真思考中菲关系未来之路，同中方相向而行，推动双边关系早日重回正轨。

马纳罗表示，菲中传统友好历史悠久，双方在平等相待、互惠互利基础上建立了全面战略合作关系。尽管双方因海上问题面临困难和挑战，但菲方致力于通过对话协商缓和局势，建设性处理分歧。近期双方举行南海问题双边磋商机制会议，就管控海上局势达成一致,体现了双方善意，同时不影响各自立场，菲方愿落实好这些共识。明年是菲中建交50周年，菲方愿本着真诚务实态度，同中方加强沟通，增进互信，改善双边关系。

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