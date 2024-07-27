人民网伦敦7月26日电 （记者邢雪、周卓斌）7月22日至26日，两年一度的英国范堡罗国际航空航天展览会（下称“范堡罗航展”）在伦敦西南部举行，来自44个国家和地区的超过1200加展商参加了本次航展，据主办方介绍，展览前四天共达成815亿英镑的交易，达成260架商用飞机的合同。展会上，中国高水平制造业企业纷纷亮相，展现发展新质生产力推动下的高质量发展成果，受到了国际市场和媒体的广泛关注。

商飞展出了C919缩短型、高原型和加长型等系列化飞机模型。人民网记者 邢雪摄

中国商用飞机有限责任公司（简称“中国商飞公司”）向公众展出了1:20比例C919、ARJ21和C929基本型飞机模型，以及1:50比例ARJ21公务机、医疗机、应急救援指挥机、灭火机、货机，C919缩短型/高原型和加长型等系列化飞机模型。据介绍，航展期间，中国商飞公司还开展了专场推介活动，加强与客户和合作伙伴的洽谈交流。

展览期间C919系列飞机模型吸引了众多外国观众和业内人士。人民网记者 邢雪摄

本次航展上，绿色可持续发展也是各方关注的焦点之一。范堡罗航展首席执行官加雷斯·罗杰斯表示，航空航天业的减排和可持续发展依然是本届航展关注的核心议题之一，多国展商积极展示正在部署的绿色技术，交流探讨跨部门跨行业的全球合作前景。中国商飞公司营销委副主任杨洋表示：“中国商飞公司积极融入全球航空业可持续发展进程，ARJ21和C919飞机在2024年6月5日顺利完成了首次加注SAF演示飞行，意味着这两款飞机可以使用最高50%掺混比的SAF燃料进行商业飞行，在满足客户多样化使用需求的同时，也为全球航空业可持续发展作出积极贡献。”

商飞展台前吸引了众多观众。人民网记者 邢雪摄

随着全球低空经济的快速发展，电动垂直起降飞机（eVTOL）成为今年范堡罗航展的亮点之一，来自美国、德国、巴西等国的创新企业均通过静态展示或概念视频等方式展示了新机型。“范堡罗航展开展首日，联合飞机即斩获法国100架工业级无人机订单！”来自深圳的联合飞机集团副总裁孙立业兴奋地在朋友圈写到，“这个订单是100架联合飞机镭影Q20无人机和10台机库，法国客户用于物流运投领域。今天前来咨询的客户特别多，刚开馆3个小时，即斩获了此订单。”孙立业告诉人民网记者。本次航展上，联合飞机公司的展台前参观者络绎不绝，展出的包括TD550、“镭影”Q20在内的多款旗舰产品也受到了各国业内人士的关注。据介绍，其中TD550无人直升机以其高达200公斤的载重能力和最大8小时续航性能，为应急救援、物资运输提供解决方案；Q20四旋翼无人机以其73分钟超长航时、10公斤载重以及先进的六向避障技术，在低空物流等领域表现突出。同时，联合飞机还介绍了农业无人机等新型产品，向全球航空业的同行和专家展示了中国科研成果和创新应用，展现了中国在低空经济领域的发展趋势。

联合飞机展出的TD550无人直升机受到业内人士的关注。人民网记者 邢雪摄

空中客车全球执行副总裁、空中客车中国首席执行官徐岗在接受人民网记者采访时表示，中国在航空产业供应链方面拥有得天独厚的优势，同时也是全球创新的动力工厂，拥有包括硬件、软件和人工智能等强大且全面的生态系统，拥有非常广阔航空市场，并且潜力巨大。空客的最新预测结果表明，中国将继续成为推动全球航空市场增长的引擎。

正在航展上进行飞行表演的空客A321型客机。人民网记者 邢雪摄

记者在展会上看到，江西景航航空锻铸有限公司、四川德兰航宇科技发展有限责任公司、宝鸡拓普达钛业有限公司等一批航空产业上游企业也亮相范堡罗航展，据介绍，航空航天使用的锻造件附加值高，企业客户分布范围广，部分企业为首次参加航展。陕西省贸促会组织15家企业参展，并在展会期间举办了中国(陕西)-英国航空航天企业对接交流会，相关企业签订战略合作备忘录，为未来航空产业的进一步合作奠定了基础。

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