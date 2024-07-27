人民网华盛顿7月26日电 （记者李志伟）当地时间7月25日晚，中国驻美国大使馆举行庆祝中国人民解放军建军97周年招待会。中国驻美国大使谢锋夫妇、井泉公使、刘展国防武官，美政府和军队官员，各界友好人士，各国驻美使节和武官，华侨华人和中国驻美机构代表300余人参加。

中国驻美国大使谢锋出席招待会并发表致辞。人民网记者 李志伟摄

谢锋发表致辞表示，97年来，中国共产党领导下的人民军队，不仅为中国人民谋解放、谋幸福，为中华民族谋独立、谋复兴，而且为国际社会谋合作、谋和平，不仅成为捍卫国家主权安全发展利益的钢铁长城，是中国人民心中“最可爱的人”，而且成为响当当的和平之师、正义之师、文明之师，是维护世界和平安宁的中坚力量。

谢锋表示，当今世界进入新的动荡变革期。中国坚定站在和平、对话、合作一边，坚持和平发展，为动荡不安的世界增添稳定力量；谋求共同安全，为解决安全难题贡献中国方案；积极劝和促谈，为应对热点问题展现大国担当。和平发展的世界需要总体稳定的中美关系，希望美方同中方相向而行，按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，坚持以和为贵、守住不冲突不对抗的底线，以稳为重、秉持不折腾不越界的原则，以信为本、争取多交流多合作的目标，推动两国关系企稳向好、行稳致远。

在招待会上，中国驻美国使馆刘展国防武官发表致辞。人民网记者 李志伟摄

刘展武官在致辞时表示，中国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚定奉行防御性国防政策，坚持走和平发展道路，努力为国际社会提供更多的公共安全产品。中美两军交流逐步恢复，符合双方共同利益和国际社会普遍期待。中方将落实两国元首共识，致力于构建不冲突不对抗、开放务实合作、逐步积累互信的两军关系。

来宾热烈祝贺中国建军97年伟大成就，期待中美两国两军关系健康稳定发展。

(责编：曹欣悦、杨牧)