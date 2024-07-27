人民网阿布贾7月26日电 （记者姜宣）当地时间25日下午，中材建设尼日利亚子公司（CBMI）与其合作伙伴布瓦集团在尼日利亚首都阿布贾举行以“相伴12载，同心创未来”为主题的系列活动，通过情景剧、演讲、颁奖等方式展现了双方并肩艰辛奋斗的历程，阐述了企业员工的成长经历等，以此来纪念双方12年来良好的商业合作伙伴关系。

双方企业优秀员工上台领奖。人民网记者 姜宣摄

中材建设与布瓦集团签署战略合作协议。人民网记者 姜宣摄

中材建设尼日利亚子公司总经理耿锋涛表示，过去12年，双方建造了索科托州卡兰巴伊纳水泥厂、埃多州奥布水泥厂等尼日利亚最先进的水泥厂。有关项目不仅增加了尼日利亚水泥产能，还将尼日利亚从一个水泥进口国转变了出口国，为尼日利亚经济发展做出了重大贡献。

中材建设尼日利亚子公司耿锋涛讲话。人民网记者 姜宣摄

布瓦集团创始人兼执行主席拉比优表示，12年来，双方共同采取的每一步都取得了长足的进步，建立了相互信任的关系。目前布瓦集团已经成为尼日利亚第二大水泥制造商，要衷心感谢中材建设的支持、友谊与付出。“我们双方将合作继续扩大产能，扩展到水泥厂的运营和维护及采矿领域，我们要让所有尼日利亚人都能买得起水泥。”

尼日利亚联邦工贸投部部长道里斯对双方在建立伙伴关系方面表现出的韧性表示祝贺。他说，双方合作创造了大量就业，通过出口创造财富和外汇，促进了尼日利亚的发展。

中材建设董事长童来苟表示，双方彼此尊重，平等相待，合作之路越走越稳，越走越宽。通过优势互补，战略对接，提质、创新，推动了高水平合作。大家心怀感恩，互利共赢，共同构建国际一流企业合作发展关系。双方保持深厚情谊，互通互信，为如约、如期、保质、保量履约提供了坚强保障。

中材建设董事长童来苟致辞。人民网记者 姜宣摄

在谈到未来合作时童来苟表示，中材建设是隶属于中国建材集团的大型央企，我们将牢牢抓住“一带一路”倡议政策机遇，为更深层次领域合作创造更大空间。同时，将利用绿色低碳转型发展机遇，提升品牌影响力，实现绿色化与数智化的深度融合。

双方企业员工上演情景剧《筑梦》。人民网记者 姜宣摄

据介绍，2012年以来，双方已经共同建造了7条线水泥生产线，产能从最初的50万吨增加到目前的1700多万吨，增长了34倍，创造了业内奇迹。活动上，双方还签署了一项拟在埃多州建立一条新的水泥生产线的协议。根据规划，该项目预计将在不到20个月的时间内完成，年产300万吨水泥，届时布瓦集团总产能将超2000万吨。

中材建设本地优秀员工讲述中尼企业合作的故事。人民网记者 姜宣摄

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