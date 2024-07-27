人民网内罗毕7月26日电 （记者黄炜鑫、高石）7月25日，中国（安徽）—肯尼亚经贸恳谈会在肯尼亚首都内罗毕举办。安徽省政府副省长单向前出席会议并致辞，肯尼亚投资、贸易和工业部常务副部长君马·木瓦卡那应邀出席会议，中国驻肯尼亚大使馆参赞唐建军，安徽省政府副秘书长罗光勇、商务厅厅长孙东海、外办副主任王年宝参加会议，肯尼亚中华总商会、肯尼亚安徽商会会长卓武等企业和机构代表应邀参会。活动由安徽省人民政府主办，安徽省商务厅、安徽省外办承办。

中国（安徽）—肯尼亚经贸恳谈会在肯尼亚首都内罗毕举办。主办方供图

单向前在致辞中说，安徽经贸代表团不远万里，带着传承中非友谊的真诚，从安徽来到内罗毕开展友好交流合作，旨在巩固安徽与肯尼亚源远流长的交流合作基础，深化拓展在贸易、产业、投资等多领域务实合作，进一步促进互利共赢。他表示，希望双方厚植中非友谊，相互尊重、相互支持、互利共赢，推动安徽与肯尼亚合作越来越实、人民越走越近，促进各领域合作取得更加丰硕成果。

君马·木瓦卡那表示，希望在双边高层合作倡议下，深化与安徽关系，通过多领域合作来提升肯基础设施建设，助推肯产业发展，促进肯中贸易平衡增长。他表示愿为包括安徽企业在内的中国企业赴肯投资营造良好的营商环境，期待双方建立互惠合作的伙伴关系。

孙东海作推介发言，重点介绍安徽开放、产业、区位等方面独特优势，聚焦优势互补和深化合作作了解读分享。

与会嘉宾合影留念。主办方供图

会上播放了投资安徽行宣传片，安徽港航集团、奇瑞国际公司、艾福瑞格瑞汽车等企业分别介绍了有关情况，来自肯尼亚政府各部门和企业界代表共计五十多人参加会议，与会各方围绕经贸合作等话题进行了深入交流、达成了广泛共识。

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