人民网仰光7月26日电 （记者谢佳君）7月25日，中国驻缅甸大使馆在仰光举办纪念和平共处五项原则发表70周年研讨会，探讨新时代继承和弘扬和平共处五项原则、推动共建中缅命运共同体。曹静临时代办、缅甸国家管理委员会主席办公室二部部长哥哥莱、缅甸战略与国际问题研究所主席丹觉、巩发党仰光省委主席钦貌梭等出席并致辞，缅政党智库和友好团体代表等100余人参加活动。

嘉宾合影。人民网记者 谢佳君摄

曹静回顾并介绍了和平共处五项原则70年发展历程和时代价值，介绍了中方为帮助缅改善民生、实现发展，在和平稳定、经济贸易、卫生减贫等领域对缅支持帮扶举措，希望中缅两国继承弘扬五项原则精神，携手构建中缅命运共同体。

曹静临时代办发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

哥哥莱指出，当前和平共处五项原则更具时代光芒，构建人类命运共同体前景广阔，两国要加强各领域交往合作，促进双边关系实现更大发展。

缅方嘉宾从赴华参加纪念大会经历感受、两国传统胞波友谊、党际交流、人文合作等不同角度畅所欲言，就弘扬五项原则精神、推进中缅命运共同体建设建言献策。乔利参赞作总结发言，希望中缅以纪念和平共处五项原则发表70周年为新起点，汲取历史智慧、共担时代使命，开创中缅关系更加美好的未来。

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