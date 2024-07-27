人民网布宜诺斯艾利斯7月26日电 （记者许放）7月26日，中国驻阿根廷大使馆在布宜诺斯艾利斯举办招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军97周年。中国驻阿根廷大使王卫，中国驻阿根廷大使馆武官刘淼大校，阿根廷国防部军事战略国秘帕斯夸里尼、国防部国际事务国秘马丁内斯、武装部队联合参谋部副总参谋长诺加尔、陆军副总参谋长卡鲁格等阿军方高级将领，阿政府要员，社会各界人士，驻阿使团、武官团，中资机构及华侨华人代表等300余人出席招待会。

图为招待会现场中国驻阿根廷大使王卫致辞。人民网记者 许放摄

王卫在招待会上致辞表示，不久前召开的中国共产党二十届三中全会强调，中国式现代化是走和平发展道路的现代化，开放是中国式现代化的鲜明标识，为下步中阿关系发展指明了方向、提供了机遇。面对世界百年未有之大变局加速演进，习近平主席2022年郑重提出全球安全倡议，中方愿同阿方一道，携手践行全球安全倡议，为两国和平发展提供坚强战略支撑，共同做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

图为招待会现场中国驻阿根廷大使馆武官刘淼大校致辞。人民网记者 许放摄

刘淼致辞，回顾了中国人民解放军建军97年来的发展历程和取得的伟大成就，强调无论中国军事实力如何发展，中国都将坚持走和平发展道路，中国军队的发展将有利于世界和平。指出面对变乱交织的世界，各国应坚持合作共赢，尊重彼此核心利益和重大关切，台湾问题是中国核心利益中的核心，一个中国原则是国际社会的普遍共识，无论谁想把台湾以任何形式从中国分裂出去，中国军队都决不答应、决不手软。

图为招待会现场。人民网记者 许放摄

招待会现场播放了中国军队宣传视频《PLA》，展示了《守护和平、命运与共——维护世界和平的中国军队》图片集，表演了中国传统武术和琵琶等节目。现场气氛热烈，来宾对中国人民解放军建军97周年表示祝贺，积极评价中国国防和军队现代化建设成果，高度赞赏中国军队为维护世界和平作出的重要贡献。

图为招待会现场播放中国军队宣传视频《PLA》。人民网记者 许放摄

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