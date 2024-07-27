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国能印尼爪哇发电公司举办红树林保护开放日活动 

2024年07月27日09:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达7月26日电 （记者曹师韵、李培松）7月26日是“保护红树林生态系统国际日”，中国国家能源集团印尼爪哇发电公司（国能印尼爪哇发电公司）组织开展了以“保护人类唯一绿色家园，实现人与自然共生共荣”为主题的红树林保护开放日活动，来自印尼万丹省环境和林业局、印尼国家电力公司、国能印尼爪哇发电公司等机构的近60名环保倡议者和20名中印尼学生代表参加。

红树林保护开放日活动现场，参与者共同种植红树林树苗。人民网记者曹师韵摄

红树林保护开放日活动现场，参与者共同种植红树林树苗。人民网记者 曹师韵摄

在活动现场，参与者共同种植了红树林树苗、放生了鱼苗等。国能印尼爪哇发电公司董事长赵志刚与印尼国家电力公司董事长哈约诺为中印尼学生代表颁发“红树林保护绿色家园计划传播使者”奖章。赵志刚还宣布该公司组织的以“童心相连，共绘世界”为主题的“安妮的心愿”国际儿童绘画比赛正式开幕，旨在鼓励中印尼小朋友们用画笔描绘出家乡的美丽风景、对环境保护的纯真心愿及中印尼之间的深厚情谊。

红树林保护开放日活动现场，中印尼学生代表共同放生鱼苗。人民网记者曹师韵摄

红树林保护开放日活动现场，中印尼学生代表共同放生鱼苗。人民网记者 曹师韵摄

国能印尼爪哇发电公司与印尼国家电力公司在印尼万丹省西冷市共同建设爪哇7号火电项目。项目建设过程中，国能印尼爪哇发电公司积极保护当地红树林及野生动植物，通过制定红树林保护方案、成立红树林野生动植物保护基地等，大力推进红树林的补植修复工作。

红树林保护开放日活动现场，孩子们在画板上印上绿色手印，象征对红树林生态保护的美好心愿。人民网记者李培松摄

红树林保护开放日活动现场，孩子们在画板上印上绿色手印，象征对红树林生态保护的美好心愿。人民网记者 李培松摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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