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巴西报告奥罗普切热致死病例

2024年07月27日09:27 | 来源：新华网
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　　新华社圣保罗7月25日电（记者周永穗）巴西卫生部25日发布公告，确认该国发现两例奥罗普切热引起的死亡病例，并称这是全球首次记录奥罗普切热致死病例。

　　公告显示，死者为巴伊亚州内陆地区的两名女性，均在30岁以下，无其他疾病。巴伊亚州卫生厅在一份声明中表示，患者经过一系列检测，排除了寨卡、登革热、基孔肯雅热和钩端螺旋体等病毒或脑膜炎球菌、嗜血杆菌和肺炎球菌等细菌感染的可能性，针对奥罗普切病毒的核酸检测呈阳性。

　　根据公告，2024年以来巴西共确诊了7236例奥罗普切热病例，远高于去年全年的835例，大多数病例集中在亚马孙州和朗多尼亚州。目前巴西卫生部正严密监控病毒的传播和致病情况。

　　据世界卫生组织网站介绍，奥罗普切热由奥罗普切病毒这种单链RNA病毒引起，主要由吸血的媒介昆虫如蚊、蠓等叮咬传播，没有记录表明该病毒可在人与人之间直接传播。其症状与登革热相似，包括发高烧、头痛、肌痛、皮疹、关节痛和呕吐，通常持续3至6天，高达60%的病例会短暂复发。巴西、厄瓜多尔、巴拿马、秘鲁、特立尼达和多巴哥都曾报告过奥罗普切热疫情。

(责编：曹欣悦、崔越)

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