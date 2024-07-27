新华社塔那那利佛7月26日电（刘志磊 高庶民）当地时间26日上午10时许，执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船抵达马达加斯加安齐拉纳纳港，开始为期7天的友好访问并提供医疗服务。这是“和平方舟”号医院船首次访问马达加斯加。

7月26日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达马达加斯加安齐拉纳纳港。新华社发（刘志磊摄）

马达加斯加为“和平方舟”号医院船举行隆重的欢迎仪式，马达加斯加总理克里斯蒂安·恩蔡出席仪式。

7月26日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达马达加斯加安齐拉纳纳港。新华社发（桂心骅摄）

访问期间，“和平方舟”号医院船将利用医院船主平台开展医疗服务，并派出多支医疗队赴当地村庄、医院、军事基地开展联合会诊、巡诊服务及学术交流。

马达加斯加位于非洲大陆以东、印度洋西部，是非洲第一大、世界第四大岛。中马两国1972年11月6日建交，中方1975年开始向马方派遣医疗队。

7月26日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达马达加斯加安齐拉纳纳港。新华社发（桂心骅摄）

7月26日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达马达加斯加安齐拉纳纳港。新华社发（桂心骅摄）

7月26日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达马达加斯加安齐拉纳纳港。新华社发（刘志磊摄）

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