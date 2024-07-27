新华社布拉格7月26日电（记者邓耀敏）捷克交通部长库普卡26日表示，捷克计划从明年开始建设高速铁路线路。

库普卡当天在布拉格举行的建筑业企业家协会会议上说，捷克全国首段高铁线路预计将于2025年开工建设，将连接捷克第二大城市布尔诺和东部城市普热罗夫；从布尔诺到东南部边境城市布热茨拉夫的高铁线路预计将于2026年开工建设。

库普卡说，高速铁路列车时速将达到320公里，全国高铁基础设施建设预计总耗资8000亿捷克克朗（约合340亿美元）。

捷克国内有关修建高铁的讨论自20世纪90年代以来一直在持续，但直到最近几年政府才开始筹备。库普卡表示，建设高速铁路、增加基础设施投资对捷克至关重要。如果一切顺利，2030年捷克将开始建设从首都布拉格到布尔诺的高速铁路。

捷克铁路管理局交通运输模型显示，布拉格和布尔诺之间的高速铁路建成开通后，预计每天运输多达6万名乘客，两座城市之间的火车通行时间将从目前的近3个小时缩短至约50分钟。捷克铁路管理局还计划2027年在布拉格开工建设全国高铁中央调度中心。

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