新华社联合国7月26日电（记者潘云召）中国常驻联合国代表傅聪26日在安理会巴以问题公开会上发言时表示，加沙冲突停火谈判不能没有限期，拯救生命刻不容缓，缓解人道灾难不容拖延。

傅聪说，加沙冲突已延宕9个多月，前所未有的人道灾难不断加剧，近4万无辜平民丧生，国际法和国际人道法底线屡屡遭到突破。安理会第2735号决议已通过近2个月。有关国家口口声声称停火谈判正在进行，但在过去的2个月，以色列还在持续开展大规模军事行动。平民的生命不应成为谈判筹码，军事进攻不会为解救人质创造条件。

傅聪表示，中方敦促以色列立即停止在加沙的一切军事行动，敦促美国对以色列施加更大压力，推动尽早实现停火。中方支持安理会为推动落实有关决议采取进一步必要行动。

傅聪强调，人道问题不能被政治化，饥饿不应成为战争武器。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）根据联大授权开展工作，是加沙人道援助的支柱。中方坚决反对针对近东救济工程处的攻击抹黑以及阻挠近东救济工程处正常运转履职的企图。人道工作者的安全必须得到保障，有关事件必须得到彻查追责。中方敦促以色列切实履行国际人道法义务，开放全部陆路过境点，保障人道物资快速、大规模准入,为人道机构提供安全保障和必要协助。

傅聪重申，落实“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行出路。约旦河西岸定居点活动违反国际法和安理会决议，侵蚀“两国方案”基础，中方对此坚决反对。中方坚定支持巴勒斯坦实现独立建国，倡议召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，就落实“两国方案”制定时间表和路线图，推动巴勒斯坦问题回到政治解决的正确轨道上来。

傅聪强调，加沙冲突的负面外溢影响不断扩散，地区冲突多点共振。放任战火继续蔓延、动荡持续扩大，只会引发吞噬整个地区的浩劫。中方呼吁所有各方保持冷静克制，避免采取加剧紧张局势的行动。中方愿同国际社会一道，为早日平息加沙战火、缓解灾难、落实“两国方案”，实现巴以和平共处，中东长治久安作出不懈努力。

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