人民网墨西哥城7月25日电 （记者谢佳宁）7月25日，中国驻墨西哥大使张润举行中墨媒体吹风会，介绍党的二十届三中全会情况。十余家中墨媒体参会。

张润通过开放、质量、创新等关键词介绍《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出的改革举措，表示中国共产党二十届三中全会向世界释放了新时代中国坚定不移高举改革开放旗帜的强烈信号，中国推进高水平对外开放将为深化中墨中拉互利合作提供更多新机遇，为变乱交织的世界注入更多确定性。

吹风会后，中国驻墨西哥使馆举行建军节招待会，墨军方、政府代表及社会各界友人、外国驻墨使节、中资机构和华侨华人代表等逾200人出席。

中国驻墨西哥大使张润发表主旨讲话。埃内斯托·多明戈斯摄

张润发表主旨讲话，回顾中国人民解放军发展历史，强调中国坚持走和平发展道路，让世界共享发展成果。中墨领导人为双边关系掌舵领航，开辟了深化合作的广阔前景。

崔永茂武官致辞。埃内斯托·多明戈斯摄

崔永茂武官在致辞中对各界来宾表示感谢，强调中国人民解放军坚决捍卫祖国主权和领土完整，始终是维护世界和平的坚定力量。

来宾们热烈祝贺中国人民解放军建军97周年，肯定和赞扬中国人民解放军为维护世界和平所发挥的关键作用。墨军方人士纷纷表示将不断加强两军关系，丰富墨中关系内涵。

活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

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