人民网记者唐维红 盛楚宜 张悦

能源合作，是共建“一带一路”的重点领域。在高标准、可持续、惠民生的目标指引下，众多新能源项目在共建“一带一路”国家落地生根。

哈萨克斯坦是共建“丝绸之路经济带”的首倡之地。近年来，在高质量共建“一带一路”框架内，两国一批优质新能源合作项目在哈成功落地运营，阿克莫拉风电项目群就是其中之一。

阿克莫拉风电项目群位于哈萨克斯坦北部阿克莫拉州地区，距离首都阿斯塔纳50公里。 人民网记者 葛泰佚摄

“一带一路”重大项目高质量落地

阿克莫拉风电项目群位于哈萨克斯坦北部阿克莫拉州地区，距离首都阿斯塔纳50公里，是国家电投在中亚的最大新能源项目。

在哈萨克斯坦，火力发电在总发电量中占比高。哈萨克斯坦总统托卡耶夫曾指出，哈方高度重视可再生能源发展，并致力于实现可持续发展目标。哈萨克斯坦是全球率先批准《巴黎气候协定》的国家之一，哈方承诺至2060年实现碳中和，扩大可再生能源在国家能源结构中的占比。据联合国开发计划署估算，哈萨克斯坦风力发电的潜能高达每年9200亿千瓦时。

哈萨克斯坦能源投资公司(以下简称“哈萨克斯坦能投”)是国家电力投资集团（以下简称“国家电投”）在哈萨克斯坦设立的国别公司。阿克莫拉风电项目群等多个项目都由该公司主导。

“目前，阿克莫拉风电项目群每年可为当地供应绿色电力8.43亿千瓦时，为哈萨克斯坦经济发展提供电力支撑。” 哈萨克斯坦能源投资公司副总经理、总工程师张亮介绍说，项目的发电量相当于每年可节约标煤27.83万吨，减少排放二氧化碳68.66万吨，为哈萨克斯坦能源转型和实现“碳中和”目标作出了积极贡献。

“最难的是项目建设过程中，面临的恶劣天气。”张亮在谈到项目所遇到的困难时表示。

哈萨克斯坦冬季漫长，最低气温可达到零下40℃，给项目建设带来较大的难度，工期挑战也较大。“我们想方设法克服困难。冬季不能进行土建施工，就进行安装工作。在漫天飞雪和零下三四十度的环境下，安装工作也很辛苦。我们要制定各种方案，确保安全。在遇到困难时，大家毫无畏惧，始终在想方设法解决。在阿克莫拉项目一期建设过程中，我们通过智能化设计、高效施工和完善的供应链保障等，将建设周期压缩为262天，刷新了哈萨克斯坦大型风电项目建设的速度记录。”

在项目建设过程中，国家电投还为当地居民和附近村庄做了大量公益事业，包括修路、修学校，资助当地活动等，跟当地居民形成了非常融洽的关系。“国家电投在哈萨克斯坦的项目都采用中国设备、中国方案和中国技术。中国设备质量好、性价比高，可以有效降低成本，进而促进降低电价，让百姓受惠。”张亮说。

阿克莫拉风电项目群是中哈可再生能源合作成功典范，受到社会各界广泛关注，是中哈两国“睦邻友好”的见证。

哈萨克斯坦能源投资公司副总经理、总工程师张亮在接受人民网记者采访。 人民网记者 葛泰佚摄

促进哈新能源产业可持续发展

“阿克莫拉风电项目群在建设和运维期间，坚持属地化用工原则，为当地提供了大量、稳定的就业岗位，并培养了很多电力技术人才。”张亮说，项目建设期陆续雇佣了三、四百名属地化员工，此外还有辅助性的外委供应商、服务人员等，都是当地人员。

“我在国家电投工作得很快乐，因为公司会帮助当地员工学习知识，还会安排我们到中国参加培训。我未来希望能够多学一些新能源技术。” 2021年加入国家电投的哈萨克斯坦员工哈萨拜尔对目前的工作非常满意，他从2022年开始在阿克莫拉项目群工作，主要负责安全管理。哈萨拜尔曾在吉尔吉斯民族大学孔子学院学习汉语，后来在新疆师范大学读了两年硕士。

“每个项目招一些懂中文的员工，但是我们不把这些员工当翻译，首先把他们培养成专业人员。”张亮表示，项目能否顺利进展，当地人才培养是关键。哈萨克斯坦能投目前有固定员工80多人，每个项目建设期会有三、四百名员工，大部分是哈方员工。张亮介绍称，哈萨克斯坦产业工人比较少，尤其是电力系统，基本上是几十年前的老旧设备和管理体系。近几年除了新建的新能源发电厂以外，整体电力系统发展较慢，人才储备明显不足。

对于不会中文的员工，国家电投会通过翻译人员，培养当地员工，将大量的技术资料、管理资料和各种标准及要求翻译成当地语言，让员工学习。公司在培训的同时，还促进员工自学。对于在现场工作的员工，企业每周都要进行安全技术培训教育。哈萨克斯坦能投还会利用各种机会组织哈方员工参加国内的培训和学习。

“项目建设过程中，没有合适的承包商，我们就多付出一些精力，本着培养承包商的角度去帮助企业成长。”张亮表示，这么做不仅是为了公司项目的顺利推进，更是为了哈萨克斯坦新能源产业的可持续发展。

阿克莫拉州风电项目群风机。 人民网记者 葛泰佚摄

国家电投高度重视哈萨克斯坦，诸多项目纳入《中哈产能与投资合作重点项目清单》。

“哈萨克斯坦能投将在高质量运维现有项目的基础上，继续开发建设可再生能源项目，推进储能等新兴科技产业落地哈萨克斯坦，为’一带一路’建设继续添加新成果，为’一带一路’事业贡献更多力量。”在被问及企业未来发展规划时，哈萨克斯坦能投总经理杨付刚如是说。

(责编：曹欣悦、杨牧)