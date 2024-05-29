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瑙鲁是个怎样的国家

2024年05月29日14:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网堪培拉5月29日电 （记者陈效卫）自今年1月与中国复交以来，瑙鲁这个中太平洋小岛国逐渐走入了国人的视野。瑙鲁究竟是个怎样的国家？记者经过几天实地采访，发现瑙鲁国情迥异，其主要特点可概括为四类看似相互矛盾的现象。

瑙鲁是世界最小的岛国，几十米的高度即可俯瞰全岛。图为瑙鲁国全景。

瑙鲁是世界最小的岛国，几十米的高度即可俯瞰全岛。图为瑙鲁国全景。人民网记者 陈效卫摄

世界最小的岛国，却坐拥陆地面积15238倍的海洋专属经济区

瑙鲁是世界上由单一岛构成的五个国家之一（另四个为多米尼克、圣卢西亚、巴巴多斯和纽埃），全国陆地面积只有21平方公里，是世界最小的岛国和面积第三小的国家，仅相当于北京二环辖区面积的1/3。在其本民族语中，“瑙鲁”意即“我走向海滩”。在瑙鲁，无论从哪里走到海滩都近在咫尺，开车20分钟即可完成环岛游，国名拥有这样的寓意不可谓不精准！

瑙鲁虽然陆地面积“迷你”，但海洋专属经济区却达32万平方公里，是其陆地面积的15238倍，国土分散度（即二者之比）排名居世界第二，仅次于其东南部的海上邻国图瓦卢。瑙鲁的海洋专属经济区与马来西亚的接近，但陆地面积却只有后者的0.0064%。

弹丸之地的瑙鲁领有如此不成比例的专属经济区，坐拥相对丰富的海洋资源。

一个“鸟不拉屎”的地方，却凭借鸟粪登顶全球首富

瑙鲁是由珊瑚礁构成的岛国，土壤易被雨水冲走，无地可种，故名“无土之邦”。瑙鲁也是世界上18个没有河流的国家之一，基本没有淡水。除了椰子、香蕉、菠萝等水果外，该国几乎所有主食、蔬菜、饮用水、生产和生活用品都依赖进口。汉语俗语“鸟不拉屎”通常形容一个地方贫瘠落后，连鸟儿都不会过去。作为一个国家，瑙鲁完全符合上述特征。

用于运输磷酸盐矿的传输带。

用于运输磷酸盐矿的传输带。人民网记者 陈效卫摄

但这一“鸟不拉屎”的地方，却成了千千万万只海鸟的“公共厕所”。瑙鲁地处生物多样性远多于温带和寒带的赤道地区，周围除了300公里外的基里巴斯的巴纳巴岛外，只有浩瀚无垠的海洋。数万年来，长途飞行的海鸟在这里歇脚和栖息，留下了大量的鸟粪。这些鸟粪在高温、雨水和海风的共同作用下变成了厚达6-10米的磷酸盐矿。

磷酸盐作为一种富含磷的重要肥料, 能提高农作物的产量和品质、改善土壤的质量。瑙鲁全岛60%被磷酸盐所覆盖，矿石品位达37％（磷含量大于28%即为高品位磷矿）以上，且大多是露天矿，具有资源利用率高、开采成本低、作业安全等优点，可谓占据了矿藏开采的所有优势。

1968年仅有6300人的瑙鲁获得独立后，从托管的澳大利亚手中夺回了采矿权。凭借这一“恩赐”资源，瑙鲁举国放开手脚开采，在1982年人均年收入达到了2.5万美元，一跃成为世界最富裕的国家。进入新世纪以来，岛上的原生磷酸盐矿资源几乎开采殆尽。

风景这边独好，但国际游客最少

瑙鲁虽然小，风景却是“这边独好”，景点种类异常立体多维。白天可游览二战遗迹、洞穴，也可深海钓鱼、水肺潜水、浅海游泳等；傍晚，海中石林的落日余晖令人陶醉；夜里，满天繁星更是如诗如画。除了这些“地球”上的名胜，瑙鲁还拥有“最像月球表面”景观——磷酸盐百年开采留下的坑洼地貌。瑙鲁不仅“长”得像月球，在众多美丽传说中也有神话人物“月宫仙子”艾吉古，堪称“瑙鲁版的嫦娥”。

开采磷酸盐矿留下的坑洼地貌。

开采磷酸盐矿留下的坑洼地貌。人民网记者 陈效卫摄

遗憾的是，瑙鲁长期以来都是全球游客最少的国家。瑙鲁旅游公司总经理杰姆·多维约戈失落地告诉记者，2022年 7月至2023年2月的8个月内，只有34名游客，平均每月不足5人。而面积为瑙鲁1/48的世界最小国家梵蒂冈，每年游客却高达700万人次，是瑙鲁的近12万倍。

瑙鲁遭如此冷落，原因是多方面的。瑙鲁只有1.2万人，国小力弱，存在感低；孤悬于中太平洋，难以抵达，游客只能经相距3300公里的澳大利亚或2300公里的斐济转机，航班少且属“红眼”时段。整个岛上没有任何公交车，更没有出租车。包括机场和屈指可数的酒店在内，都必须使用澳元（瑙鲁无货币，直接使用澳元）现金支付而不能刷卡。瑙鲁北距赤道只有56公里，全年烈日当空、炎阳炙人，没有良好的防护很容易中暑和晒脱皮。岛上“保持瑙鲁洁净”的宣传牌随处可见，但映入眼帘的几乎都是破房旧车和垃圾。更令人败兴和担忧的是，狗、猪、猫、鸡在街上旁若无人地行走。其中流浪狗多且凶，棍子遂成为步行者的必备。所有这些，都让人望而却步，也大大降低了游客的旅行体验。

世界唯一没有首都的国家，事实上的首都却发挥着“大心脏”作用

世界绝大多数国家都有一个首都，个别国家有两个（如荷兰、玻利维亚）和三个（如南非）。有些小国，如梵蒂冈、摩纳哥和新加坡等，整个国家就是一座首都。瑙鲁全国只有村子构成的14个行政区，连真正的城市都没有，更遑论法定首都了。

瑙鲁最现代化的建筑议会大厦。

瑙鲁最现代化的建筑——议会大厦。人民网记者 陈效卫摄

尽管如此，位于该国西南部的亚伦区却发挥着事实上的首都功能。可以说，亚伦囊括了“国”字头的所有重要机构：议会大厦、政府办公室、最高法院、媒体、警察局（瑙鲁没有军队）、消防局、国际机场（该国没有国内机场）、南太平洋大学瑙鲁分校、博物馆等等。亚伦因此被《关于“怡人岛”的怡人书》的作者亚历克斯·阿奇蒙誉为“小国家的大心脏”

议会大厦前的纪念碑和远处的机场。

议会大厦前的纪念碑和远处的机场。人民网记者 陈效卫摄 

亚伦的这个“大心脏”，与一些国家法定首都的弱势形成鲜明对比。如美国的国防部、能源部、中央情报局等多个联邦机构都不在首都华盛顿。澳大利亚首都堪培拉的国际机场长期没有国际航班，甚至连飞往国内较远的州、区都要从悉尼或墨尔本转机。

首都是一个国家的重要标志和象征。为了交往、表述和书写的方便，世界几乎所有国家都将亚伦视为瑙鲁首都，并在地图上以首都的标准形式标注。亚伦在国内有实无名，在国际上则找到了存在感，享受着与其他国家首都平起平坐的地位。

(责编：燕勐、杨牧)

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