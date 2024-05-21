新华社阿斯塔纳5月21日电（记者张继业）当地时间5月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳出席上海合作组织成员国外长理事会会议。

王毅表示，经过23年共同努力，我们成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。当前，百年变局加速演进，国际形势动荡变革。少数国家奉行霸权强权，拉小圈子，立潜规则，搞干涉打压、“脱钩断链”，甚至对地区“三股势力”推波助澜，目的就是企图压制“全球南方”战略自主，封堵新兴市场和发展中国家的振兴之路。世界越是变乱交织，我们越要坚守“上海精神”，把准正确方向，通过进一步做实、做强上合组织，更有效维护共同利益，应对各种挑战，捍卫公平正义。

王毅提出四点建议：一要坚持战略自主，保持团结协作。二要坚持安危共担，提升协作水平。三要坚持普惠共赢，赋能合作发展。四要坚持开放包容，深化交流互鉴。

与会各国外长在发言中高度评价上合组织作用和发展成就，一致认为应弘扬“上海精神”，挖掘合作潜力，坚持开放包容，加强政治、经济和安全领域合作，推动互联互通，实现共同发展繁荣，为世界和平和可持续发展做出新贡献。各国外长谴责一切形式的恐怖主义，一致同意加强打击“三股势力”，维护地区和平稳定。

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