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中国两会召开之际，多国驻华大使接受了本报专访，“中国式现代化”“高质量发展”“新质生产力”是他们频频提及的关键词。受访驻华大使认为，两会传递出中国经济积极进取的信号、推进高水平对外开放的决心，提振了各方深化对华合作的信心。中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，与中国同行，就是与机遇同行。

玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯——

中国是有巨大合作潜力的伙伴

“玻利维亚各界非常关注中国两会。”玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯（图①）表示，对“全球南方”国家来说，中国是有巨大合作潜力的伙伴。

西莱斯来华前曾担任大学教授，所教课程与中国相关。“在玻利维亚了解得再多，都不如来华后的见闻让我震撼。中国高质量发展扎实推进，创新成果不断涌现。”西莱斯举例说，中国已成为全球第一大汽车出口国，相信中国将持续以科技创新推动产业创新。

西莱斯表示，中国经济发展与科技创新为其他国家提供了机遇，共建“一带一路”倡议就是生动例证。中国将稳步推进共建“一带一路”重大项目合作，实施一批“小而美”民生项目，积极推动数字、绿色、创新、健康、文旅、减贫等领域合作。中国经济持续发展，将为各国人民过上更美好的生活作出更大贡献。西莱斯说，玻中建立了战略伙伴关系，中国正在帮助玻利维亚加快工业化进程，期待玻中进一步深化锂电产业合作。

克罗地亚驻华大使达利欧·米海林——

希望克中、欧中开展更多交流

克罗地亚驻华大使达利欧·米海林（图②）表示，希望克中、欧中开展更多交流。

谈起克中合作的标志性项目，米海林说，由欧盟和克罗地亚出资、中国企业承建的佩列沙茨跨海大桥，既连接起克罗地亚南北国土，也是克中友谊之桥。这座大桥在多重考验下按期竣工通车，充分体现了中国企业的高效率和高水平。克罗地亚希望以佩列沙茨跨海大桥的合作模式开展更多建设项目。去年中国企业再次中标克罗地亚斯普利特武切维察道路连接线项目。中国企业还在克罗地亚投资承建了塞尼风电项目，克中新能源合作前景广阔。

克罗地亚已正式加入欧元区和申根区，米海林希望进一步推动欧中合作。他说，2023年以来，欧中全面开展各层级面对面交流，全面激活各领域对话合作，欧中关系呈现稳中向上的良好势头。期待2024年欧中双方为对方企业提供公平、公正、非歧视的营商环境，进一步深化人文交流。

塞浦路斯驻华大使玛莎·玛夫罗玛蒂——

中国绿色发展经验带来启发

塞浦路斯驻华大使玛莎·玛夫罗玛蒂（图③）表示，中国两会展现了中国社会的信心。

玛夫罗玛蒂希望通过两会了解中国经济发展、生态环境保护、能源绿色转型、教育、科技创新等方面内容，尤其关注今年两会在绿色转型方面释放的政策信号。她说：“我去过中国的23个省份、30多个城市。中国绿色转型发展已达到新水平，很多国家都从中国绿色发展经验中获得启发。”

“中国经济有强大韧性，期待中国经济继续回升向好。”玛夫罗玛蒂说，巨大的中国市场能够给外商提供更多投资机会，希望中国与包括塞浦路斯在内的欧洲国家开展更多合作项目。她表示，塞中两国是好朋友，在各种国际场合，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。玛夫罗玛蒂对2024年欧中关系的发展持乐观态度，认为欧中双方将深化经贸、绿色等领域合作，并就气候变化、粮食安全等重大全球性问题加强对话。

埃及驻华大使阿西姆·哈奈菲——

吸引更多中企赴埃投资兴业

“我从两会了解到中国稳预期、稳增长的各项政策举措，中国经济增长对世界经济发展至关重要。”埃及驻华大使阿西姆·哈奈菲（图④）表示，一个繁荣发展的中国将为世界和平发展增加更多稳定性，符合各方利益。

哈奈菲说，2024年是埃中建立全面战略伙伴关系十周年，埃及希望以此为契机深化交流，扩大技术合作，吸引更多中企赴埃投资兴业，实现产业本地化。这既有利于中企“出海”，也契合包括埃及在内的各国发展需求。

哈奈菲说，埃及积极参与共建“一带一路”倡议，并已成为金砖国家正式成员，埃中深化合作有了更宽广平台。今年，中非合作论坛新一届会议将在华举行。埃及赞赏中国推动“全球南方”国家团结合作的努力，埃中应加深在“一带一路”、金砖、中非合作论坛等框架下的合作，与各方一道维护发展中国家利益。“所有国家都应该团结合作、分享发展红利，不让任何一个国家在世界现代化进程中掉队。”

摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什——

愿助力中国产品进入欧洲市场

摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什（图⑤）表示，今年是新中国成立75周年，通过旁听中国两会能了解中国未来发展的政策走向。

贝拉基什说，中国经济持续向上向好，2023年中国国内生产总值增长5.2%，对全世界都是好消息。2024年中国设定了5%左右的经济增长目标，并将推动高质量共建“一带一路”走深走实。中国的各项政策举措不仅会推动中国自身发展，也将惠及世界。他期待中国继续扩大高水平对外开放，与世界各国深化互利共赢的合作。

“与30多年前我第一次来华时相比，中国已发生巨变，我要向中国政府和中国人民表示祝贺。不少到过中国的人能发现合作机会。”贝拉基什表示，摩尔多瓦希望与中国加强交通基础设施、经贸、科技等领域合作。他举例说，摩尔多瓦与许多国家签订了自由贸易协定，中国企业可以通过摩尔多瓦触达更广阔的欧洲市场，摩尔多瓦愿助力中国产品、中国技术进入欧洲市场。

尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔——

推动尼中关系向更高水平迈进

尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔（图⑥）表示，通过今年中国两会，既可以看到2023年中国的发展成就，又可以了解2024年中国的发展规划。

施雷斯塔说，2023年中国主要发展目标任务圆满完成，许多方面出现积极向好变化，尤其在科技创新、数字经济、绿色低碳产业发展等方面取得显著成就。“作为中国可信赖的近邻，尼泊尔总是为中国实现发展目标而感到高兴。”施雷斯塔说，“相信2024年对中国来说也将是成功的一年。我非常欣赏中国人民众志成城的决心，相信中国可以更好实现繁荣昌盛的目标。”

“2023年，中国—南亚新贸易通道里孜口岸开通运行，为尼中两国经贸往来和人文交流增添了新活力。”施雷斯塔说，中国正在深化改革扩大开放，持续改善营商环境，激发各类经营主体活力。尼泊尔期盼中国高水平对外开放带来合作新机遇，尼中关系向更高水平迈进。

尼加拉瓜驻华大使迈克尔·坎贝尔——

中国的发展鼓舞了“全球南方”

尼加拉瓜驻华大使迈克尔·坎贝尔（图⑦）认为，中国两会体现了真正的民主。中国人民通过两会表达关切，提出建议。各方意见都被汇集起来，得到清晰和系统的表达，并在两会上进行讨论。

坎贝尔表示，作为中国在中美洲地区的战略伙伴，尼加拉瓜高度关注今年中国两会，也非常关心中国两会如何推进中国式现代化、如何推动中国实现高质量发展和加快发展新质生产力。此外，两会关于高质量共建“一带一路”以及落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等方面的内容也值得关注。

坎贝尔看好中国经济发展前景，认为今年中国有能力实现5%左右的经济增长预期目标。“新能源汽车、人工智能、造船、高铁……在中国，几乎各个领域都能见到创新，这是中国经济持续增长的基石。中国的发展鼓舞了‘全球南方’。相信中国将继续全面深化改革开放，与各国合作共赢的蛋糕一定会越做越大，惠及全人类。”坎贝尔说。

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯——

期待拉中在多边加强协调配合

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯（图⑧）表示，两会是世界观察中国的重要窗口，全世界都对2024年中国发展充满期许。

卢格里斯说，中国是世界经济增长的重要引擎，连续10余年保持乌拉圭最大贸易伙伴地位，人们期待中国持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。他表示，中国经济发展的科技含量越来越高，将为世界经济复苏提供动力。乌拉圭十分关注中国推进绿色低碳发展的政策举措，尤其是在生态环境保护、新能源汽车等领域。

卢格里斯说，深化与中国的友谊是乌拉圭国内所有政治派别的共识，乌拉圭高度重视发展对华关系。

卢格里斯不仅是乌拉圭驻华大使，同时也担任拉美和加勒比国家驻华使团团长。他表示，2024年，亚太经合组织领导人非正式会议以及二十国集团领导人峰会将在拉美地区举行，期待拉中在多边框架内加强协调配合，“今年也是中拉论坛成立十周年，相信中国与拉美和加勒比国家的关系将取得新发展”。

（海外网牛宁、毛莉、武慧敏、何洌、陆宁远、吴正丹采访整理 本版图片均由陆宁远摄）