王毅：人民是中国故事的主角

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上谈及外国记者如何讲好中国故事。

王毅表示，这几年，外国驻华记者报道了许多生动鲜活的中国故事：从神舟家族“太空接力”到“奋斗者”号极限深潜，从荒漠化治理到低碳生活，从杭州亚运会到“贵州村BA”。你们向世界讲述亿万中国人民共圆中国梦的感人故事，让世界看到新时代中国的蓬勃生机。借此机会，我要向为此做出努力的记者朋友们表示诚挚的感谢！

王毅说，中国故事可谓精彩纷呈。首先是中国共产党的故事。中国共产党100多年来团结带领中国人民顽强拼搏，开辟了中国式现代化道路，创造了人类历史前所未有的发展奇迹，这是中国故事中最耀眼的主题。中国故事说到底是中国人民的故事。人民是中国故事的主角，14亿多中国人民在中国共产党领导下接力奋斗，通过辛勤劳动追求幸福生活，这是中国故事中最精彩的篇章。中国故事也是中国和世界相互成就的故事。中国始终将自身发展同各国的共同发展联系起来，不断深化改革、扩大开放，既发展了自己，也造福了世界，这是中国故事中最宏大的叙事。

中国故事不是孤立的，而是人类故事的重要篇章。中国故事带给我们的启示就是，只要各国立足自身国情自主探索现代化道路，就一定能够绘就百花齐放的世界现代化新图景。

王毅表示，讲述中国故事的外国记者朋友正在不断增多。我看到一位外国记者表示：中国是一个将不可能变为可能的地方，讲述中国故事不只是他的一项工作，更是终生的使命。我也注意到，这些年有越来越多的“洋网红”因为分享在中国的所见所闻，而受到各国网友的喜爱。我们欢迎更多外国朋友一起来讲述活力满满、热气腾腾的中国故事，讲述中国同各国携手构建人类命运共同体的故事。