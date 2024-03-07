王毅：外交为民只有进行时，没有完成时

人民网北京3月7日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅7日在两会记者会上介绍外交部在践行外交为民方面采取的举措。

王毅表示，过去这一年，世界局势变乱交织，党中央时时放心不下广大海外同胞的安危。一年来，外交部和驻外使领馆全力以赴，把党中央的温暖及时传递给每一位同胞。我们加强海外领保力度，处理各类案件8万多起，发布提醒预警6000余条。先后从苏丹、巴以等地紧急撤离数千名中国公民，全力守护海外中国公民生命安全。持续优化“中国领事”APP功能，12308热线全年受理求助来电53万多通。我们进一步提高中国护照“含金量”，同新马泰等20多个国家实现全面互免签证。我们还出台首部《领事保护与协助条例》，进一步提高领保工作的法治化、制度化、规范化水平。

王毅说，外交为民只有进行时，没有完成时。今年我们将重点抓好三件大事：

一是全力打造海外中国平安体系，加强预防性领保宣传和安全风险预警，进一步优化12308热线，建设高效、闭环、全链条的领保服务平台。

二是打造人员往来的快捷网络，推动国际客运航班加快恢复，持续扩容中国免签“朋友圈”，与更多国家达成形式多样的多年多次签证安排。

三是不断提高线上线下领事服务水平。优化升级“中国领事”APP，打造驻外使领馆“智慧领事大厅”，为海外中国同胞提供更加优质便捷的领事服务。

王毅表示，中国的外交是人民的外交。为人民服务，让同胞满意，始终是我们努力的方向。