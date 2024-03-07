王毅：共同点亮全球治理的“南方时刻”

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上谈及“全球南方”的地位和作用。

王毅表示，金砖国家发展壮大，是维护和平力量的增强，是世界正义阵线的扩大，不应被视为什么挑战。从更广意义上讲，金砖扩员是“全球南方”群体性崛起、世界多极化进程加速推进的体现。作为新兴市场国家和发展中国家的集合体，“全球南方”占世界经济的比重已提升到40%以上，正在深刻改写世界经济的版图。独立自主是“全球南方”的底色，团结自强是“全球南方”的传统。“全球南方”不再是“沉默的大多数”，已经成为国际秩序变革的关键力量，是百年变局的希望所在。

王毅说，中国过去、现在、将来都是“全球南方”的坚定一员，始终与所有南方国家同呼吸、共命运，始终是推动“全球南方”发展振兴的中坚力量。今年将是“全球南方”合作的丰收年，也是亚非拉团结的新起点。中国—阿拉伯国家合作论坛迎来成立20周年，中国—拉共体论坛十年有成，新一届中非合作论坛峰会也将于今年秋天在中国召开。中方期待同各方共襄盛会，不断汇聚发展中国家团结合作的“南方力量”。我们也支持俄罗斯办好扩员后的“大金砖”峰会，支持巴西、秘鲁分别举办二十国集团峰会、亚太经合组织领导人非正式会议，共同点亮全球治理的“南方时刻”。