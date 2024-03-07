王毅：联合国作用只能加强不能削弱

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上阐述对联合国改革和发展的主张。

王毅表示，中方始终认为，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一种秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，任何国家都不应自行其是、另搞一套。近年来一系列危机挑战一再警示我们，联合国的作用只能加强、不能削弱；联合国的地位必须维护，不能取代。

王毅说，联合国成立七十多年来，经历了各种风雨，遭遇到强权政治的冲击，但仍然是当今最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，是实现世界和平与发展的核心机制，是广大中小国家平等参与国际事务的重要平台。

王毅表示，中国是第一个在联合国宪章上签字的国家，是派遣维和人员最多的安理会常任理事国，是联合国第二大会费国和维和出资国。面对发展赤字，我们积极推进全球发展倡议，助力落实联合国2030年可持续发展议程。面对气候威胁，我们支持联合国应对气变国际合作，将用历史上最短时间完成全球最高碳排放强度降幅。

王毅说，联合国也需要与时俱进，不断改革完善，适应国际政治经济发展的新现实，提升发展中国家的代表性和发言权。大国尤其要承担责任，推动联合国包括安理会更好履职尽责，更有效凝聚全球共识，动员全球资源，协调全球行动。中方支持联合国举办未来峰会，达成各方都受益的“未来契约”。我们愿同国际社会一道，支持联合国不断发展完善，以国际法治为基础，以公平正义为要旨，以合作共赢为目标，以有效行动为导向，践行真正的多边主义，不断推进国际关系的民主化、法治化。