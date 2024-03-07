王毅谈高质量共建“一带一路”：推动各国共同发展的发动机、实现世界现代化的加速器

人民网北京3月7日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅7日在两会记者会上展望高质量共建“一带一路”前景。

王毅表示，习近平主席提出“一带一路”倡议十年多来，共建“一带一路”取得累累硕果，成为当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，也成为共建国家携手发展的合作之路、机遇之路、繁荣之路。习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上宣布中方下一步采取的八项行动，标志着共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段。我们愿同各方一道，传承丝路精神，落实论坛成果，开启共建“一带一路”的第二个金色十年。

我们将推动硬联通提质升级。进一步建设高质量、可持续、有韧性、海陆空一体化的全球基础设施立体互联互通网络。加快建设“数字丝绸之路”，深耕“绿色丝绸之路”，合力应对各种新型挑战。

我们将推动软联通走深走实。秉持共商共建共享原则，坚守开放绿色廉洁理念，锚定高标准惠民生可持续方向，深入推进“一带一路”倡议同各方发展战略对接，统筹标志性项目和“小而美”项目，积极构建开放型世界经济，让“一带一路”更好成为大家的机遇、共享的机遇、持久的机遇。

我们将推动“心联通”日益深入。大力开展共建“一带一路”国家文明对话，大力支持各国民间和地方交往，大力开展丰富多彩的人文交流，让丝路精神更加深入人心。

王毅说，中国不追求独善其身的现代化。我们期待高质量共建“一带一路”成为推动各国共同发展的发动机，成为实现世界现代化的加速器。