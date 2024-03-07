王毅：依法正当维权，据理反制挑衅

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上应询阐明中方在南海问题上的立场。

王毅表示，中国人民在南海世代生活劳作，南海诸岛早已是中国政府依法管辖的领土。今天的南海，又是世界上最繁忙、最安全、最自由的航道。几十年来，全球50%的商船、三分之一的海上贸易航经于此，从未受到任何干扰阻碍。环顾动荡的世界，南海能保持和平稳定，离不开中国和东盟国家共同作出的努力，殊为不易，弥足珍惜。其中最重要的经验，就是两个坚持：存在的争议坚持由直接当事国通过对话协商谈判加以妥善管控解决，海上和平坚持由中国和东盟国家共同努力加以维护。这也是2002年签署的《南海各方行为宣言》的核心要义。

王毅说，关于海上争端，中方一直保持高度克制，主张本着睦邻友好精神，尊重历史和法理事实，寻求各自均可接受的解决方案。但我们不允许善意被滥用，不接受海洋法被歪曲。对蓄意侵权，我们将依法正当维权；对无理挑衅，我们将及时据理反制。我们也奉劝某些域外国家不要挑事生非，选边站队，不要成为南海的搅局者和肇事方。

关于维护南海和平稳定，中国和东盟国家都要继续落实好《南海各方行为宣言》，同时加快推进“南海行为准则”的商谈，设立更加富有效力和实质内容、符合包括海洋法在内国际法的地区规则。在中方大力推动下，“准则”已成功完成二读，启动了案文三读程序，我们愿同东盟国家一起努力，争取早日达成“准则”，切实把南海建成和平之海、合作之海。