王毅：中非领导人将再次聚首北京，共商未来发展合作大计

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上谈及中非关系。

王毅表示，中国外长每年首访选择非洲，这是我们的外交传统，而且这个传统已经坚持了34年，在国际交往史上独一无二。为什么？因为中非是肝胆相照、命运与共的兄弟，我们在反帝反殖斗争中并肩战斗，在发展振兴道路上守望相助，在国际风云变幻中坚守道义。进入新时代以来，习近平主席提出了真实亲诚对非政策理念和正确义利观，引领中非命运共同体建设步入了“快车道”。中国连续15年成为非洲第一大贸易伙伴，中非合作的蛋糕越做越大，中非民众的心越走越近。

王毅说，当前，以中国和非洲为代表的“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。非洲国家正在经历新的觉醒，外部强加的模式并没有带来稳定和繁荣，非洲需要探索符合本国国情的发展道路，把前途和命运牢牢掌握在自己手里。在这一新的历史进程中，中国将继续和非洲兄弟坚定站在一起，支持非洲获得思想上和观念上的真正独立，帮助非洲提高自主发展能力，支持非洲加快现代化进程。

中国历来主张非洲不应被边缘化。在中非合作蓬勃发展起来后，其他大国也把目光重新投向非洲，中方对此表示欢迎。希望各方都像中国一样，加大对非重视，增加对非投入，支持非洲发展。我们也愿意在尊重非方意愿基础上，开展更多三方合作、多方合作。

王毅表示，中非合作论坛新一届会议将于今年秋天在中国举办。届时，中非领导人时隔6年将再次聚首北京，共商未来发展合作大计，深入交流治国理政经验。我相信，中非双方将通过此次峰会，弘扬传统友好，深化团结协作，为加快中非共同发展开辟新境界，为中非命运共同体开启新篇章！