王毅谈人工智能全球治理：确保有益，确保安全，确保公平

人民网北京3月7日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅7日在两会记者会上谈及人工智能全球治理。

王毅表示，人工智能进入爆发式发展的关键阶段。我们主张发展与安全并重，既要拥抱新事物新机遇，也要装好刹车再上路，共同推进人工智能全球治理。去年10月，习近平主席提出《全球人工智能治理倡议》，清楚阐明了中方的态度和主张。我们关注的主要是三个确保：一是确保有益。人工智能的发展有利于人类共同福祉，符合人类伦理规范，符合国际法规则，符合人类文明进步方向。二是确保安全。人工智能始终处于人类控制之下，不断提高可解释性和可预测性，为此要建立各种风险评估和管控方案。三是确保公平。在联合国框架下成立人工智能国际治理机构，各国都能在人工智能的发展进程中平等参与、平等受益。

王毅说，如果企图在人工智能上也搞什么“小院高墙”，将会犯下新的历史错误，不仅阻挡不了各国的科技发展，还会破坏国际产业链供应链完整，削弱人类应对风险挑战的能力。中国对与各国开展人工智能合作持积极开放态度，迄今已经与一些国家建立了对话机制。人工智能大国之间的合作很重要，发展中国家的能力建设也很重要。我们将适时向联大提交“加强人工智能能力建设国际合作”的决议草案，促进各方加强技术共享，努力弥合智能鸿沟，不让任何国家掉队。