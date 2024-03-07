王毅谈乌克兰危机：早一点谈起来，和平就早一天到来

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上谈及乌克兰问题。

王毅表示，在乌克兰问题上，中方始终秉持客观公正立场，坚持劝和促谈。习近平主席亲自同包括俄罗斯、乌克兰在内各国领导人深入沟通，中方专门就此发布立场文件，多次派出特使穿梭斡旋，我们所做的一切都指向一个目标，就是为止战和谈铺路架桥。

前不久出席慕尼黑安全会议期间，我们强烈感受到，越来越多的人开始担心乌克兰危机可能带来“多输”后果，愿意创造条件探索可靠的解决出路。历史经验证明，冲突如果延宕不止，往往会恶化升级，甚至超出当事方的设想。和谈如果无法开启，误解误判就会积累叠加，进而酿成更大的危机。这方面的教训值得汲取。

王毅说，任何冲突的终点都是谈判桌。早一点谈起来，和平就早一天到来。只要各方都遵守联合国宪章的宗旨和原则，妥善解决好各方的合理关切，欧洲就能真正建立起均衡、有效、可持续的安全框架。

习近平主席提出的“四个应该”是中方推动政治解决乌克兰危机的根本遵循。中方支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的国际和会。中方期待欧洲大陆早日恢复和平稳定，愿继续为此发挥建设性作用。