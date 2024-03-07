王毅谈周边外交：走出独具特色的亚洲相处之道

人民网北京3月7日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅7日在两会记者会谈及周边外交。

王毅表示，中国人常讲，远亲不如近邻。中国和周边国家是搬不走的邻居，亚洲是我们的共同家园，把这个家园建设好，是地区国家的共同心愿。习近平主席提出亲诚惠容周边外交理念以来，中国同周边国家开创了睦邻友好的新局面，也走出了一条独具特色的亚洲相处之道。

我们坚持与邻为善。尊重彼此核心重大关切，保持密切高层交往，增进人民相知相亲，使睦邻友好深入人心，命运共同体意识落地生根。

我们坚持以诚相待。倡导求同存异，照顾彼此舒适度，通过真诚沟通增进理解信任，通过对话协商解决分歧摩擦，共同应对各种风险挑战，共同书写同甘共苦的邻里佳话。

我们坚持互惠互利。发挥互补优势，助力彼此的发展振兴，中老铁路、中巴经济走廊、中国中亚天然气管道、中马“两国双园”、中国印尼雅万高铁等一大批合作项目加快了区域增长。

我们坚持开放包容。践行开放的区域主义，积极参与东亚合作，支持东盟中心地位，推动中日韩合作走深走实。中国—中亚峰会、澜沧江—湄公河合作机制蓬勃发展，上海合作组织发展成为世界上幅员最广、人口最多的区域合作组织。

王毅说，今年是和平共处五项原则发表70周年。五项原则诞生于亚洲，超越社会制度和意识形态差异，成为国际关系基本准则和国际法基本原则，为正确处理国与国关系贡献了东方智慧。70年过去了，五项原则不但没有过时，反而更加彰显出蓬勃的生命力。我们愿同周边国家一道，从弘扬和平共处五项原则通向构建亚洲和人类命运共同体，为世界和平继续作出亚洲的贡献，为全球增长继续提供亚洲的动力。