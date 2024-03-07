王毅：所有炎黄子孙和龙的传人都应共同反对“台独”，支持和平统一

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上就台湾问题阐明中方立场。

王毅表示，台湾地区选举只是中国的一个地方选举，选举结果丝毫改变不了台湾是中国一部分的基本事实，也改变不了台湾必将回归祖国的历史大势。选举结束后，180多个国家和国际组织重申坚持一个中国原则，支持中方维护国家主权和领土完整，充分说明一个中国原则已经是国际社会的普遍共识。如果现在还有人纵容支持“台独”，那就是挑战中国的主权。如果个别国家执意与台湾地区保持官方关系，那就是干涉中国的内政。我相信，大家迟早会看到一张国际社会遵守一中原则的“全家福”照片，这只是个时间问题。

王毅说，“台独”分裂行径是台海和平稳定的最大破坏性因素。要真正维护台海和平，就必须旗帜鲜明地反对“台独”。坚持一个中国原则越有力，台海和平就越有保障。我们的政策很清晰，就是继续以最大诚意争取和平统一的前景。我们的底线也很清楚，那就是绝不允许台湾从祖国分裂出去。台湾岛内谁想搞“台独”，必将遭到历史的清算。国际上谁要纵容支持“台独”，必将引火烧身、自食苦果。

王毅表示，海峡两岸骨肉相连，民族根脉不可分离。所有炎黄子孙，所有龙的传人都应秉持民族大义，共同反对“台独”，支持和平统一。