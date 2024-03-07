王毅谈中欧关系：希望中欧关系能一路绿灯

人民网北京3月7日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅7日在两会记者会上谈及中欧关系。

王毅表示，去年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，双方各层级交流对话全面重启。中欧班列开行1.7万列，联结欧洲25个国家219个城市，在动荡世界中构筑起一条安全畅通的产供链生命线。中方给予欧洲多国免签待遇，便利了双方人员和经贸往来。实际上，中欧合作共建“一带一路”有很多成功例子，比如匈塞铁路、希腊比雷埃夫斯港、克罗地亚佩列沙茨跨海大桥等，都是其中的代表。

王毅说，几年前，一份欧盟政策文件给中国同时贴上伙伴、竞争者、制度性对手三种标签，但事实证明，这种三重定位不符合事实，也不可行，反而给中欧关系发展带来不必要的干扰和阻碍。就好比汽车开到十字路口，红灯、黄灯、绿灯三种信号灯同时亮起，这车还怎么开？

事实上，中欧并没有根本利益冲突，也没有地缘战略矛盾，双方的共同利益远远大于分歧。中欧关系的正确定位应当是伙伴，主流基调应当是合作，关键价值应当是自主，发展前景应当是共赢。我们希望中欧关系能一路绿灯，畅通无阻。一个强大的欧洲符合中国的长远利益，同样，一个强大的中国也符合欧洲的根本利益。中欧应共同做多边主义的践行者、开放发展的倡导者、文明对话的推动者。放眼全球，只要中欧互利合作，阵营对抗就搞不起来。只要中欧开放共赢，“逆全球化”就不会得势。