王毅谈中国特色热点问题解决之道的“四个坚持”

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上介绍中国特色热点问题解决之道。

王毅表示，建设性参与解决国际热点，是中国作为联合国安理会常任理事国的应尽责任。我们注重从国际实践中总结经验，从中华文化中汲取智慧，探索出一条有中国特色的热点问题解决之道。我认为，“四个坚持”至关重要：

首先是坚持不干涉内政。中方一直尊重当事国主权和领土完整，根据当事国的需要和愿望，遵循联合国宪章来发挥斡旋作用。

第二是坚持政治解决。面对矛盾和争端，不能动辄使用武力，更不能迷信施压制裁。要以最大耐心推动对话协商，找到兼顾各方合理诉求的最大公约数。在所有热点问题上，中方都愿劝和促谈，从不火上浇油。

第三是坚持客观公正。中方始终坚持按照事情本身的是非曲直决定立场，不搞双重标准，不拉偏架，更不谋取地缘私利。各国人民心中自有一杆秤，有了公信力，才有影响力。

第四是坚持标本兼治。既要重视推动热点问题尽快降温，防止升级外溢，又要系统地、辩证地分析根源，综合施策化解矛盾，不能头疼医头、脚疼医脚，更不能短视功利、内病外治。

王毅说，当今世界并不太平，和平需要大家共同维护。我们将与各国一道，为止战凝聚共识，为和谈铺路搭桥，推动建设持久和平、普遍安全的世界。