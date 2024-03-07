王毅：支持巴勒斯坦成为联合国正式成员，制定“两国方案”的时间表路线图

人民网北京3月7日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅7日在两会记者会上就巴以冲突阐明中方立场主张。

王毅表示，本轮巴以冲突已造成10万平民伤亡，还有不知多少无辜民众被掩埋在瓦砾之下。生命没有贵贱之别，不能以种族、宗教划分。21世纪的今天，这场人道灾难竟然无法被制止，这是人类的悲剧，更是文明的耻辱。任何理由都不能再为冲突延续辩解，任何借口都不能再为平民被杀戮开脱。国际社会必须紧急行动起来，将立即停火止战作为压倒一切的首要任务，将确保人道救援作为刻不容缓的道义责任。加沙民众有权在这个世界上生存下去，妇女儿童应该得到亲人们的呵护。所有被扣押人员都应得到释放，一切伤害平民的行为都应被制止。

王毅说，加沙这场浩劫再次提醒世人，巴勒斯坦领土长期被占领的事实不能再忽视了，巴勒斯坦人民独立建国的夙愿不能再回避了，巴勒斯坦人民遭受的历史不公更不能再世代延续，迟迟不予纠正。只有还巴勒斯坦人民以公道，全面落实“两国方案”，才能彻底走出巴以冲突的恶性循环，才能从根本上消除产生各种极端思潮的土壤，才能真正实现中东地区的持久和平。

中国坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，始终致力于巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。我们支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，呼吁个别安理会成员不要再为此设置障碍。我们倡议召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，制定落实“两国方案”的时间表和路线图。我们主张巴以双方尽快恢复和谈，最终实现巴勒斯坦和以色列两个国家和平共处、阿拉伯和犹太两个民族和谐共存。中方将继续同国际社会一道，为恢复和平奔走，为挽救生命努力，为匡扶正义担当。