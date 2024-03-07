王毅阐释平等有序世界多极化和普惠包容经济全球化内涵

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上就全球治理阐述中方立场主张。

王毅表示，世界多极化和经济全球化是人类社会发展的大趋势，但各方对需要什么样的多极化和全球化，看法并不一致。中方的主张是，应当实现平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

平等的多极化，是要体现各国权利平等、机会平等、规则平等，不能再允许个别或少数大国垄断国际事务，不能再允许以所谓实力地位把国家分成三六九等，不能再允许谁的拳头大谁就说了算，更不能允许有的国家必须在餐桌上、有的国家只能在菜单里。要确保国家不分大小、强弱，都能在多极化进程中平等参与，享受权利，发挥作用。

有序的多极化，是要共同恪守联合国宪章宗旨和原则，共同坚持普遍认同的国际关系基本准则。多极化不是阵营化，更不是碎片化、无序化，各国都要在以联合国为核心的国际体系内行事，都要在全球治理的进程中合作。

普惠的全球化，是要做大并分好经济发展的蛋糕，让不同国家、不同阶层、不同人群都能参与并享有经济社会发展的成果，妥善解决国家间和各国内部的发展失衡问题，实现共同发展、共同繁荣。

包容的全球化，是要支持各国走出符合自身国情的发展道路，不搞发展模式的单一化，摒弃损人利己的单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链的稳定畅通，保持全球经济增长活力与动力。

王毅说，中国愿同世界各国一道，推动世界多极化、经济全球化朝着各国人民期待的正确方向发展，推动全球治理朝着更加公正合理的方向迈进。