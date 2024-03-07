王毅：希望美方客观理性看待中国发展，言行一致把承诺落到实处

人民网北京3月7日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅7日在两会记者会上就中美关系阐明中方原则立场。

王毅表示，中美关系关乎两国人民福祉，关乎人类和世界前途。无论国际风云如何变幻，中国始终保持对美政策的稳定性和连续性，始终本着对历史、对人民、对世界负责的态度处理中美关系。我们的立场就是习近平主席提出的三原则：相互尊重、和平共处、合作共赢。这既是对中美关系半个多世纪经验教训的总结，也是对大国交往规律的把握，应当成为中美双方的共同遵循和努力方向。

王毅说，相互尊重是前提，因为两国社会制度和政治体制不同，只有尊重和认可差异，两国交往才可持续；和平共处是底线，像中美这样的两个大国，发生冲突对抗后果不堪设想；合作共赢是目标，中美携起手来，可以办成很多有利于两国、有利于世界的大事。

王毅表示，去年11月，中美元首在旧金山举行历史性会晤，双方就推动中美关系止跌企稳、重回健康发展轨道达成了共识，明确了方向。习近平主席深刻阐明了中方对中美关系的基本方针和原则立场。拜登总统重申美国不寻求新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台湾独立”，并表示美国乐见中国发展富裕，不寻求打压遏制中国发展，不寻求同中国脱钩。

王毅说，旧金山会晤以来，中美关系改善确实取得一些进展，这符合两国和世界人民的利益和愿望。但不得不指出的是，美方的对华错误认知仍在延续，所做的承诺并没有真正兑现。打压中国的手段不断花样翻新，单边制裁的清单不断延长，欲加之罪到了匪夷所思的程度。美国如果总是说一套、做一套，大国的信誉何在？美国如果一听到“中国”这两个字就紧张焦虑，大国的自信何在？美国如果只让自己保持繁荣，不允许别国正当发展，国际公理何在？美国如果执意垄断价值链高端，只让中国停留在低端，公平竞争何在？美国面对的挑战在自身，而不在中国。如果一门心思打压中国，最终必将害了自己。我们敦促美方认清历史发展大势，客观理性看待中国的发展，积极务实地开展对华交往，言行一致地把承诺落到实处。同中方一道，推动中美关系走上稳定、健康、可持续的发展轨道。

王毅表示，今年是中美建交45周年。习近平主席指出，中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。我们始终愿意与美方加强对话沟通，推进各界人士友好往来，架起更多相互了解的桥梁，消除不必要的误解和偏见。我们相信，双方完全可以找出一条两个不同大国在这个世界上的正确相处之道。