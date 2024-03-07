王毅：构建人类命运共同体成为引领时代前进的光辉旗帜

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上展望构建人类命运共同体前景。

王毅表示，构建人类命运共同体，是习近平外交思想的核心理念，是对建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界给出的中国方案。习近平主席多次强调，人类生活在同一个地球村，乘坐在同一条大船上。面对扑面而来的各种全球性挑战，各国理应超越历史、文化以及地缘和制度的差异，共同呵护好、建设好这个人类唯一可以居住的星球。这一重要理念体现了习近平主席作为大国领袖的宽阔历史视野和深厚世界情怀，突破了零和博弈的陈旧思维，站在了人类文明的道义高地，汇聚了各国人民的普遍愿望，在世界百年变局加速演进的历史关头，为人类向何处去指出了正确方向。构建人类命运共同体已成为引领当今时代前进的光辉旗帜，也是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。

王毅说，习近平主席提出人类命运共同体理念以来，春华秋实，十载有成。构建人类命运共同体已从理念主张发展为科学体系，从中国倡议扩大为国际共识，从美好愿景转化为实践成果，展现出强大生命力。从双边到多边，从区域到全球，从卫生健康到网络、海洋，中国已经同数十个国家和地区、在多个领域构建了不同形式的命运共同体。人类命运共同体多次写入联大决议，以及上合组织、金砖国家等多边机制决议或宣言。

王毅表示，近些年来国际形势的演变一再表明，命运与共、休戚相关是当今世界的最大现实，同舟共济、合作共赢是应对挑战的必由之路。越来越多的国家和人民意识到，人类的命运应该由各国共同掌握，世界的未来需要大家共同创造。我们愿同各国一道，共同建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。道路可能是曲折的，但前景一定是光明的。