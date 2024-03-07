王毅展望2024年中国外交：更加自信自立，更加开放包容，主持公道正义，推动合作共赢

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上展望今年中国外交。

王毅表示，去年底召开的中央外事工作会议上，习近平主席对当前和今后一个时期的对外工作作出全面部署，形成了新征程上中国外交战略的顶层设计。我们将深入学习贯彻会议精神，以习近平外交思想为指导，以推动构建人类命运共同体为主线，以更加积极主动的历史担当、更加富有活力的创造精神，开创中国特色大国外交更有作为的新局面。

王毅说，我们将更加自信自立，锻造中国外交的品格。始终把国家发展振兴放在自己力量的基点上，把中国人民的前途命运掌握在自己手中。坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定维护国家主权和民族尊严。

我们将更加开放包容，展现中国外交的胸怀。巩固拓展全球伙伴关系网络，推动构建新型国际关系，促进不同文明互尊互鉴。保持大国关系稳定，与周边国家携手共进，与全球南方国家共谋振兴。

我们将主持公道正义，亮明中国外交的风骨。践行真正的多边主义，推进国际关系民主化。在关系广大发展中国家正当权益、关乎人类前途命运的原则问题上旗帜更鲜明，铁肩担道义，锚定历史前进的正确方向。

我们将推动合作共赢，坚守中国外交的追求。坚定走团结合作的人间正道，积极为解决地区热点和全球性问题提出更多中国方案，贡献更多中国智慧，提供更多有利于世界和平与发展的公共产品，不断以中国新发展为世界提供新机遇。