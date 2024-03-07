王毅：中俄打造了不同于冷战旧时代的大国关系新范式

人民网北京3月7日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅7日在两会记者会上谈及中俄关系。

王毅表示，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平运行。双方政治互信持续深化，互利合作优势互补，民间交往热情高涨。去年，双方贸易额达到创纪录的2400亿美元，已经提前完成2000亿美元的目标。俄罗斯天然气进入中国千家万户，中国汽车行驶在俄罗斯大街小巷，充分展现了两国互利合作的强大韧性和广阔前景。

王毅说，维护好、发展好中俄关系，是双方基于两国人民根本利益作出的战略选择，更是顺应世界发展大势的必然要求。作为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，中俄双方打造了一种完全不同于冷战旧时代的大国关系新范式，在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，坚持永久睦邻友好，深化全面战略协作。当今世界，霸权不得人心，分裂没有前途，大国不应对抗，冷战不能重来。中俄关系顺应世界多极化和国际关系民主化的时代潮流，对维护全球战略稳定、促进大国良性互动、推动新兴大国合作都具有重要价值。

王毅表示，今年，中俄关系迎来建交75周年，双方还将共同举办中俄文化年，两国关系面临新的发展机遇。中方愿同俄方一道，进一步培育合作新动能，不断夯实两国人民友好基础。俄方今年担任金砖国家轮值主席国，中方也将在下半年接任上海合作组织轮值主席国，双方将加强国际多边协作，践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护地区和全球的安全稳定。